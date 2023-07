Lidl presenta una nuovissima fioriera a meno di 5 euro, perfetta per l’arrivo dell’estate

Con l’arrivo dei giorni belli che iniziano a spuntare e il sole che trascorre sempre più tempo nel vostro spazio esterno, viene voglia di dare una vera e propria rivitalizzazione al vostro giardino o al vostro spazio esterno per goderne appieno nelle prossime settimane. Se l’aggiornamento del vostro spazio esterno passa per il giardinaggio istantaneo, abbiamo trovato la soluzione ideale, pratica ed efficace per i vostri fiori, e a un prezzo minimo. Questa soluzione è firmata Lidl.

Lidl: il leader nel settore degli sconti

Come l’azienda tedesca è riuscita a imporsi in cima alla lista dei marchi scontati?

Lo sconto: un modo di consumare alla moda

Fino a qualche anno fa, consumare prodotti provenienti da catene scontate era svalorizzato, addirittura malvisto e molti consumatori francesi di catene sconto come Netto lo nascondevano. Questa svalorizzazione dello sconto è avvenuta prima dell’arrivo delle catene scontate tedesche sul mercato. Da quando sono arrivate marche come Aldi o, soprattutto, Lidl, consumare prodotti provenienti da catene scontate è diventata un’abitudine per il 90% dei francesi. Affermano di essersi abituati a fare parte o tutti i loro acquisti da Lidl.

Un marchio con una vasta scelta e prodotti innovativi

Se Lidl è riuscita a costruire una fedele clientela in Francia, è grazie soprattutto alla sua ampia scelta di prodotti. Infatti, in questo negozio si trovano prodotti di ogni genere, dall’alimentare all’arredamento, dagli utensili da giardino e da bricolage agli accessori, dalla decorazione al trucco. Questa vasta scelta di prodotti permette al marchio di assicurarsi una vasta e variegata clientela.

Inoltre, l’azienda tedesca propone regolarmente prodotti tecnologici e innovativi per semplificare la vita dei suoi clienti, come tre nuovi indispensabili per il giardinaggio a basso costo.

Prezzi sempre bassi

Se Lidl propone regolarmente prodotti vari e innovativi, il marchio si impegna anche a offrire prodotti di qualità a un prezzo sempre imbattibile. I prezzi molto convenienti e le riduzioni regolari sono un aspetto fondamentale per molti francesi, soprattutto in questo periodo di forte inflazione che comporta un’enorme aumento dei prezzi.

Un nuovo prodotto per il vostro spazio esterno

Lidl ha lanciato una nuova fioriera per l’arrivo dell’estate.

Lidl e il giardinaggio: un valore sicuro

L’azienda tedesca non è nuova a prodotti per il giardinaggio e ha già dimostrato il suo valore. Con una gamma molto completa e performante di oggetti e utensili di ogni tipo per le vostre attività all’aperto a prezzi sempre molto interessanti. Pensiamo, ad esempio, alla sega elettrica del marchio Parkside che ha semplificato la vita di molti giardinieri.

La nuova fioriera firmata Lidl

Dalla stessa marca Parkside, Lidl ha appena lanciato una fioriera perfetta per i vostri fiori o le vostre piccole piante. La particolarità molto positiva di questa fioriera è che ha una riserva d’acqua per rifornirsi in modo sostenibile ed ecologico. È disponibile al modico prezzo di 4,99 euro ed è già riuscita a convincere molti acquirenti.