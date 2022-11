LIDL presenta una nuova piastra per waffle 3 in 1 per la cucina, disponibile a meno di 30 euro!

Lidl colpisce duro con questo nuovo prodotto per la cucina. Questo apparecchio combina 3 funzioni in un solo apparecchio! Il piccolo extra? Il suo prezzo basso. Vi raccontiamo di più su questo apparecchio che vi semplificherà la vita.

LIDL: scoprite la nuova macchina per i panini

Questo Giovedì 18 agosto, LIDL presenta un nuovo dispositivo multifunzionale. Può essere utilizzato per diversi scopi contemporaneamente. Si può usare per fare croque-monsieur del “croque-monsieur”. cialde o anche come griglia. L’azienda tedesca ha pensato a tutto e offre persino una selezione di ricette per accompagnare l’apparecchio.

LIDL: una macchina per panini a un prezzo mini

Come al solito, Il rivenditore tedesco LIDL offre prodotti di qualità a prezzi imbattibili. Se volete cucinare dei buoni panini a casa, non dovete per forza spendere una fortuna! Questo apparecchio è disponibile a meno di 25 euro. Per ottenerlo, recatevi al negozio giovedì 18 agosto, vi costerà soltanto 24,99€.

Come pulire una macchina per panini?

Questo Dispositivo LIDL è dotato di piastre intercambiabili compatibili con il lavastoviglie. Ciò significa che è molto facile da pulire! Per chi ha la fortuna di avere una lavastoviglie, è sufficiente inserirlo nella macchina per pulirlo. pulire facilmente. Se non si dispone di questo dispositivo, immergere le piastre in acqua calda e strofinare con il detersivo per piatti. Per evitare di bruciarsi, attendere che le piastre si raffreddino.