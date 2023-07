Lidl presenta una nuova linea di ombrelloni a prezzi iper convenienti, perfetti per il tuo terrazzo.

Se hai un balcone, una terrazza o un giardino, uno spazio esterno diventa presto il protagonista della tua casa con l’arrivo del sole e delle temperature calde all’inizio della primavera. All’aperto si mangia con la famiglia o gli amici, si fa colazione al sole e si legge nel pomeriggio. Tuttavia, il sole può diventare fastidioso. Se questo ti impedisce di rimanere fuori tutto il giorno, abbiamo la soluzione a questo problema, firmata Lidl!

Lidl: il re dello sconto

Il marchio tedesco si è inserito in cima alla lista dei marchi scontati!

Un modo di consumare riproposto

Alcuni anni fa, i marchi francesi che offrivano prodotti scontati avevano difficoltà ad essere apprezzati dalla popolazione. Consumare prodotti scontati era considerato una pratica svalutata e la maggior parte dei clienti di questi negozi evitava di dire che erano abituati a fare acquisti in negozi scontati. Questo era vero prima dell’introduzione dei marchi scontati tedeschi in Francia, e in particolare di Lidl. Questo marchio ha riproposto il consumo scontato ed è molto apprezzato da molti francesi.

Prodotti di qualità e innovativi

Il successo di Lidl deriva, tra l’altro, dall’eccellente qualità dei suoi prodotti, ma anche dalla loro varietà. Da Lidl, infatti, è possibile trovare prodotti:

Per l’arredamento

Per la decorazione

Per l’alimentazione

Per il trucco e l’igiene

Per il giardinaggio e il fai da te

E anche prodotti totalmente innovativi.

Prezzi sempre bassi

Oltre ad offrire prodotti di ottima qualità, il marchio tedesco non esita di fronte ai prezzi. Infatti, Lidl si impegna a offrire prodotti a prezzi molto accessibili e numerosi sconti durante tutto l’anno, per risparmiare ancora di più! Questi prezzi molto bassi sono particolarmente interessanti in questi tempi di forte inflazione che ha portato ad un aumento considerevole dei prezzi.

Un nuovo accessorio per il tuo spazio esterno

Vi presentiamo questo nuovo prodotto firmato Lidl!

Lidl è una sicurezza per il tuo spazio esterno

Il marchio tedesco non è nuovo a prodotti per il tuo giardino, che si tratti di decorazioni, oggetti pratici o attrezzi da giardinaggio e fai da te. Lidl è un must per arredare e decorare il tuo spazio esterno. Di recente, il marchio ha lanciato tre nuovi prodotti essenziali a prezzi bassi per il giardinaggio.

Una nuova gamma di ombrelloni

Tra i tanti nuovi prodotti e nuove linee di oggetti per goderti appieno l’estate, Lidl ha appena lanciato una nuova gamma di ombrelloni a prezzi molto convenienti, perfetti per la tua terrazza. C’è un ombrellone beige ed elegante a 57,99 euro, uno multicolore e vivace a 9,90 euro, ci sono ombrelloni per tutti i gusti e a tutti i prezzi.

Clienti conquistati

Molti clienti che hanno acquistato questi ombrelloni sono entusiasti. Infatti, alcuni hanno espresso commenti molto positivi su questi prodotti: