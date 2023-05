Lidl presenta: Ombra chic e stile al tuo giardino con LIVARNO home Ombrellone offset a soli 109,00€!

Scopri il nostro elegante parasole con UPF 80, ideale per proteggerti dal sole nel tuo giardino o terrazza. Realizzato in alluminio e acciaio di alta qualità, offre spazio extra, ombra ottimale e massima stabilità. Con comoda manovella e cappuccio permeabile all’aria, è l’accessorio estivo perfetto a soli 109,00€!

Il parasole di Lidl è il prodotto ideale per godersi il relax all’aperto durante le calde giornate estive. Con il suo prezzo conveniente di 109,00 € e le sue numerose caratteristiche, questo parasole non solo offre un’ombra confortevole, ma anche una protezione solare ottimale.

Protezione solare UPF 80 e resistenza all’acqua: scopri le caratteristiche del parasole da 109 €

Una delle principali caratteristiche di questo parasole è il suo elevato fattore di protezione solare (UPF 80 Sun Protection Factor secondo UV Standard 801), che garantisce una protezione efficace dai raggi solari. Inoltre, il rivestimento è resistente all’acqua e antipellente, garantendo una maggiore durata anche in caso di maltempo.

Oltre alla protezione solare e alla resistenza all’acqua, il parasole offre un’ottimale ombra grazie all’inclinazione del parasole regolabile continuo e del braccio girevole su tutti i lati. Il cappuccio permeabile con aria riduce il carico del vento e l’accumulo di calore, rendendo l’ambiente sotto il parasole ancora più fresco e piacevole.

Design elegante e materiali di alta qualità: un parasole perfetto per giardino e terrazza

Realizzato in alluminio e acciaio di alta qualità, il parasole Lidl è sia robusto che leggero, con un peso di circa 12,5 kg. Il design elegante e le dimensioni generose (circa Ø 300 x h 258 cm) lo rendono ideale per il giardino o la terrazza.

Per garantire una maggiore stabilità, il piede del profilo metallico può essere fissato con lastre di cemento disponibili in commercio (circa 50 x 50 x 5 cm). La confezione include anche l’attrezzatura di montaggio necessaria, rendendo facile l’installazione e la messa in funzione del parasole.

Comodità e funzionalità: l’apertura a manovella e l’albero retrattile del parasole da 109 €

Il parasole Lidl offre numerosi vantaggi in termini di comodità e funzionalità. L’apertura e la chiusura del parasole sono estremamente semplici grazie al meccanismo a manovella, mentre l’albero retrattile consente di guadagnare spazio quando il parasole non è in uso.

Infine, il parasole è dotato di un loop per la stringa del vento, che aiuta a prevenire danni causati da raffiche di vento improvvise. Si raccomanda comunque di chiudere il parasole quando il vento sorge per evitare danni accidentali.

In conclusione, il parasole Lidl con un prezzo di 109,00 € offre una serie di caratteristiche e vantaggi, tra cui una protezione solare UPF 80, resistenza all’acqua, design elegante e materiali di alta qualità. Questo lo rende un’ottima scelta per coloro che desiderano godersi il giardino o la terrazza con il massimo comfort e protezione.

4.4/5 - (5 votes)