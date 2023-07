Lidl presenta l’ultima novità per la tua auto: un accessorio 2 in 1 ideale che stupirà i meccanici

Lidl presenta l’ultima novità per la tua auto: un accessorio 2 in...

Sempre è indispensabile tenere l’auto nelle migliori condizioni, principalmente per motivi di sicurezza e anche per garantire di poterla utilizzare con le massime garanzie ogni volta che ne hai bisogno. Oggi ti mostriamo un accessorio di Lidl per l’auto che ti salverà più di una volta e che ti sarà comodo avere sempre a portata di mano… affrettati che vola!.

Lidl offre nei suoi negozi una interessante selezione di articoli per l’auto, sia per la manutenzione che per renderne l’uso più funzionale e pratico, oltre che per la pulizia, tra gli altri. La catena tedesca sta avendo successo nel nostro paese, dove cresce inarrestabile e conta già più di 600 negozi.

Il tester della batteria di Lidl che hai bisogno per la tua auto

Si tratta della Chiave per filtro dell’olio / Tester di batteria e alternatore, un accessorio multifunzione molto completo che puoi sfruttare al massimo sulla tua auto, uno di quegli accessori che ti salveranno più di una volta se lo tieni sempre nel tuo veicolo. Ha un prezzo di soli 4,99€, un affare che ti conviene davvero.

Questo fantastico tester della batteria di Lidl è un accessorio ideale per mantenere correttamente il tuo veicolo, con una funzionalità che inizia con una chiave per il filtro dell’olio che ti permette di aprire più facilmente i filtri dell’olio, i tappi a vite e qualsiasi altro chiusura a vite. Inoltre, questa chiave ha una banda regolabile in acciaio ed è valida per tutti i modelli convenzionali di auto.

Per quanto riguarda la sua funzionalità come tester di batteria e alternatore, è valido per tutte le batterie auto e moto da 6 e 12 V e per gli alternatori. Si collega facilmente e comodamente alla batteria con 2 pinze, in modo completamente isolato e protetto da cortocircuiti. Ha un controllo del livello di carica della batteria e delle prestazioni, con un indicatore LED per poterlo controllare rapidamente e facilmente. Sul retro ha un magnete per poterlo fissare all’auto.

Con una lunghezza di 21 cm, i cavi hanno una lunghezza di 80 cm ciascuno, mentre il peso della chiave è di 210 g e del tester di 85 g. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la fabbricazione di questo tester della batteria di Lidl, la parte del tester è in plastica, mentre la chiave per il filtro dell’olio è in alluminio e acciaio.

