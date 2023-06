Lidl presenta l’indispensabile per riposarsi bene quest’estate!

Rilassati e goditi le belle giornate estive con il nuovissimo amaca Lidl venduto a un prezzo imbattibile.

Lidl ti propone un must-have per le spiagge, l’amaca! Per poterti rilassare con stile e comfort durante la stagione estiva, Dotato di supporti solidi, ti diciamo di più su questa nuova amaca da acquistare al più presto.

Lidl: l’accessorio che renderà più vivace la tua estate

Davvero, Lidl non smette mai di rendere felici i suoi fedeli clienti. Con l’arrivo delle giornate estive, il gigante tedesco amplia il suo catalogo con molti indispensabili per la stagione.

Piscina per bambini, giochi gonfiabili, barbecue portatile, tenda, … Lidl ha tutto il necessario per trascorrere un’estate fantastica e partire in viaggio. Ma non è tutto. Il marchio specializzato nelle offerte convenienti pensa anche al tuo giardino con la sua nuovissima amaca.

Grazie alla sua forma rettangolare, questa amaca si adatta facilmente a diversi spazi. Potrai quindi posizionarla dove desideri nel tuo giardino o sulla tua terrazza.

Unendo cotone e poliestere, questa amaca ti promette un comfort ottimale, anche durante le giornate più soleggiate. La sua trama marcata e la tessitura stretta, unite a supporti laterali e corde di fissaggio, la rendono estremamente stabile.

Molto facile e veloce da installare, non avrai bisogno di alcun attrezzo aggiuntivo per montarla. Infatti, le viti possono essere avvitate a mano. Inoltre, le sue giunzioni ben marcate evitano ogni confusione.

Questa amaca è anche accompagnata da un supporto in tubo d’acciaio con rivestimento in polvere e protezioni sulle gambe, evitando così graffi e segni indesiderati.

La sua ridotta ingombro semplifica anche la sua conservazione. Inoltre, Lidl ha aggiunto una custodia dotata di cinghie per il trasporto, che ti permetterà di spostarla facilmente da un luogo all’altro.

Lidl – questa nuova amaca perfetta per godersi l’estate!

Un’amaca che unisce comfort e praticità

Lidl è ben noto per le sue offerte eccezionali e per i suoi prodotti di qualità a prezzi accessibili. La nuova amaca del marchio non fa eccezione.

Come re delle offerte convenienti, Lidl si impegna a offrire ai suoi clienti prodotti di alta qualità a prezzi competitivi. Con questa amaca, hanno ancora una volta saputo combinare comfort, durabilità ed estetica, il tutto a un prezzo incredibilmente vantaggioso.

Scegliendo l’amaca di Lidl, puoi essere sicuro di fare un ottimo affare senza sacrificare la qualità. Infatti, il marchio è rinomato per la sua rigorosa selezione di prodotti.

La robusta struttura di questa amaca le conferisce un’eccellente resistenza, con una capacità di carico di circa 100 kg. Le sue dimensioni approssimative sono di 290 cm di lunghezza x 120 cm di larghezza x 110 cm di profondità, con una lunghezza totale di circa 280 cm.

Pesando solo 1,4 kg, questa amaca è leggera e facile da trasportare. Durante la nostra recensione da Lidl, abbiamo notato che è disponibile in tonalità di verde e bianco, ma è meglio verificare la disponibilità dei colori al momento dell’acquisto.

Per quanto riguarda il prezzo, si adatta alla maggior parte dei budget. Inizialmente proposto a 59,99 euro, ora puoi averlo a soli 54,99 euro. Davvero un affare molto vantaggioso.

Per diventare il felice proprietario, vai subito sul sito web di Lidl per verificare la disponibilità e le spese di spedizione. Ma non indugiare troppo, sta già facendo tendenza in rete e promette di esaurirsi presto.

