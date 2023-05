Lidl presenta l’indispensabile in cucina per preparare tutti i piatti che ami a meno di 20 euro!

Lidl presenta l’indispensabile in cucina per preparare tutti i piatti che ami...

Per realizzare tutte le vostre azioni in cucina che richiedono di montare o impastare, Lidl presenta questo robot a basso prezzo ma di grande potenza!

Volete tornare a cucinare buoni piatti nel 2023? Scegliete l’aiuto perfetto in cucina con questo frullatore venduto da Lidl. Perché è bello, performante e poco costoso! Vi diciamo di più…

Godetevi appieno la nuova stagione con Lidl

Man mano che la primavera si instaura, nuove offerte arrivano in gran numero da Lidl. Naturalmente, il discount non ha atteso l’arrivo dei bei giorni per fare felici i suoi clienti con le sue offerte eccezionali.

Ma in questo mese di marzo, possiamo dire che queste sono veramente allettanti. Ogni settimana, prodotti imperdibili fanno il loro ingresso in negozio. E spesso non impiegano molto tempo a finire tra le mani della clientela che ama i buoni affari.

Con l’arrivo della bella stagione, penserete forse presto a pranzare sul vostro terrazzo o balcone? Per organizzare i vostri pasti con gli amici, niente di meglio che riunirsi intorno a un bel tavolo capace di accogliere tutti.

Come questo modello da giardino Livarno Home che ha trovato i suoi fan da quando è stato messo in vendita sull’e-shop di Lidl. E non è l’unico prodotto per il vostro spazio outdoor che è riuscito a catturare la nostra attenzione.

Perché amiamo anche molto questa lampada senza fili a zampa, dotata di un sistema di illuminazione a LED. Molto bella con il suo treppiede in metallo, saprà decorare meravigliosamente il vostro spazio esterno diffondendo al calare della notte la sua luce morbida e intima.

Ci sono anche novità che arrivano in cucina in questi giorni da Lidl. Se avete bisogno di uno strumento professionale per montare, sbattere e mescolare le vostre preparazioni, il discount ha il prodotto che fa per voi.

Un prodotto elettrodomestico molto ambito

Scoprite questo frullatore impastatore da 300 W che veramente sa fare tutto. Questo articolo del marchio SilverCrest ha cinque livelli di velocità. È venduto con i suoi due fruste e due ganci impastatori in acciaio inossidabile.

È l’apparecchio ideale per chi ama realizzare i propri dolci e torte in casa. Le diverse velocità del vostro apparecchio vi permettono di lavorare in modo efficiente a seconda del tipo di preparazione da realizzare.

Compatto ed elegante, questo robot è venduto da Lidl in due colori. Potete scegliere di acquistarlo in bianco. O in blu per il suo piccolo tocco retrò che gli si addice così bene!

L’uno o l’altro modello ha una maniglia ergonomica per una migliore presa in mano. Così come un’utilizzazione più facile. Con lui, la realizzazione della panna montata non avrà più segreti per voi!

Un robot potente venduto a basso prezzo

Questo robot vi aiuta a lavorare senza stancarvi. Perché ha anche un pulsante turbo molto utile che moltiplica la sua potenza massima in ogni momento.

Con lui, è impossibile sbagliare le vostre uova a neve, le vostre paste di ogni tipo o ancora i vostri dessert delicati da realizzare. Questo frullatore/batteur sa fare tutto. E in più, il suo prezzo vi soddisferà.

Come al solito da Lidl, si tratta quindi di un buon affare. Per possedere questo apparecchio dal design elegante, solo 16,99 €.

Con il Monsieur Cuisine Smart, è quindi sicuramente uno degli aiuti culinari che bisogna possedere nella vostra cucina per aiutarvi a realizzare buoni piatti.

