Lidl presenta l’attrezzo ideale per potare siepi e rami alti senza doversi arrampicare in italiano.

Quando si tratta di curare il nostro giardino, la potatura delle siepi e dei rami alti può diventare rapidamente un compito difficile e rischioso. Tuttavia, sembra che Lidl abbia ascoltato le lamentele dei giardinieri amatori e professionisti offrendo una soluzione innovativa che cambierà le regole del gioco. Grazie a questa novità, i lavori di potatura che una volta erano noiosi e pericolosi diventano ora sicuri ed accessibili a tutti, senza sacrificare la qualità del lavoro.

Strumenti indispensabili per il giardino

In questo momento da Lidl, puoi trovare attrezzi per il giardino e il cortile a prezzi molto interessanti.

Uno strumento tutto-in-uno

Se desideri potare le tue siepi quest’estate, Lidl ti permetterà di farlo a prezzi scontati. In questo momento da Lidl puoi acquistare uno strumento 4-in-1! Infatti, offre le seguenti funzionalità:

Tagliasiepi,

Sgusciatrici,



,Tagliaerba

Inoltre, lo strumento è progettato in modo che tu possa fare tutto da terra, quindi non c’è bisogno di correre rischi salendo su una scala, ad esempio. Puoi ottenerlo per 139 € invece di 179 €, quindi unosconto significativo di 40 €!

Il perfetto stoccaggio per l’esterno

Hai bisogno di un posto dove riporre i tuoi attrezzi, i giocattoli dei tuoi animali o persino i cuscini del tuo salotto da giardino? Lidl ha pensato a tutto. Infatti, per permetterti di riporre tutto ciò di cui hai bisogno all’esterno della tua casa, Lidl vende in questo momento casse da esterno del marchio LIVARNO Home.

Al modesto prezzo di 34,99 €, potrai andartene con una cassa da esterno garantita per 3 anni! È semplicemente enorme. La cassa misura 117 centimetri di lunghezza per 45 centimetri di larghezza e 56 centimetri di altezza. Puoi riporre attrezzi lunghi e impilarne diversi senza preoccuparti dello spazio disponibile!

È facile da montare, grazie a un sistema di incastro: devi solo seguire le istruzioni perincastro delle parti tra loro, come un puzzle. Puoi anche trasportarlo abbastanza facilmente grazie alle maniglie incassate sui lati della cassa. Se hai bisogno di sicurezza per evitare che i bambini tocchino gli attrezzi all’interno, c’è uno spazio apposito per mettere un lucchetto sul davanti della cassa. Pratico, no?

Lidl trova sempre un modo pratico ed economico per aiutare i consumatori

Come potare una siepe?

Ora che hai gli strumenti giusti, devi ovviamente saperecome potare la tua siepe prima di metterti al lavoro.

Prepara la siepe

Anche se non sei un esperto di giardinaggio, è molto semplice. Innanzitutto, devi liberare la siepe dai rami morti, malati o danneggiati. Devi tagliarli alla base affinché ricrescano normalmente. Successivamente, per sapere a che altezza potare la tua siepe, usa dei paletti e un filo per segnare bene l’altezza che desideri mantenere.

Potatura dall’alto verso il basso

Non potare alla cieca! Inizia potando i rami più alti e procedi verso il basso con movimenti fluidi. In questo modo potrai ottenere un taglio netto.

Non affrettarti troppo

Fai attenzione al progresso durante la potatura. Se tagli troppa vegetazione in una volta, puoi danneggiare la tua siepe. Assicurati che il tuo taglio sia dritto!