Lidl presenta la tenda da spiaggia perfetta per proteggersi dal vento e dalla sabbia!

Lidl ha conquistato tutti con la sua fantastica tenda da spiaggia, molto confortevole e a un prezzo molto basso! Perfetta per l’estate!

Vuoi andare vicino al mare quest’estate e non vuoi subire il vento e la sabbia? Lidl ha trovato il prodotto perfetto per te con questa bellissima tenda da spiaggia. Finalmente potrai goderti appieno le tue vacanze estive!

Una tenda a meno di 20 euro da Lidl!

Manca solo qualche giorno per goderti le vacanze! Dato l’aumento dei prezzi, molti francesi hanno deciso di optare per il campeggio. Infatti in Francia, gli alloggi tendono a costare molto caro durante il periodo estivo.

Il campeggio è l’ideale perché è meno costoso. Puoi anche fare delle notti selvagge all’interno di una tenda. Ma è meglio scegliere un modello di qualità per non essere disturbato dalla pioggia e dalle intemperie. Questo potrebbe rovinare velocemente le vacanze!

Quindi Lidl ti offre una tenda molto buona che si distingue dalla concorrenza. Eh sì! Il discount ti offre la possibilità di goderti il sole senza spendere una fortuna per riposarti.

Puoi così spendere un po’ di più per le attività della città o per nutrirti come preferisci. Perché grazie alla tenda di Lidl, le tue notti saranno dolci come quelle che potresti passare in un hotel.

Ancora una volta, Lidl ha colpito duro decidendo di adattare il suo catalogo a tutti coloro che vogliono godersi il bel tempo senza spendere una fortuna. Il modello di successo è la tenda da spiaggia pop-up Rocktrail a un prezzo ridicolo! Costa 19.99 €!

Questa tenda di Lidl è molto pratica perché si apre e si chiude in pochi secondi. Quindi non devi leggere il manuale per ore per cercare di montarla.

Per quanto riguarda le dimensioni, sono circa 165 x 200 x 100 cm. E 220 x 120 x 100 cm. Sappi che c’è anche una protezione solare con un UPF 60. Ideale per una protezione ottimale dai raggi UV.

Lidl lancia la tenda da campeggio molto confortevole a meno di 20 euro!

Un modello molto protettivo

Quando acquisti questa tenda da Lidl, ricevi anche una comoda borsa per il trasporto. Ha una cinghia che facilita il trasporto. Questo è molto interessante perché potrai portare la tua tenda da spiaggia ovunque tu vada. Durante le vacanze, questo è un vantaggio perché l’obiettivo è quello di non essere ingombrati!

Ma non è tutto! Perché la tenda da spiaggia pop-up Rocktrail di Lidl offre anche una protezione ottimale dagli elementi. Ad esempio, ha un tetto impermeabile. Questo tende a proteggere dalla pioggia leggera. Molto importante per evitare perdite durante la notte!

Da sapere che le superfici sono in mesh per un’ottima aerazione e comfort! Una cosa è certa, Lidl ha davvero pensato a tutto! Sorprendendo la sua clientela, come sua consuetudine!

Inoltre! Lidl ti offre anche delle corde d’ancoraggio. E anche degli spuntoni per fissare la tenda a terra. Senza dimenticare le tasche per la sabbia e gli accessori inclusi (spuntoni per la sabbia, cordini e elastici).

A meno di venti euro, questa tenda di Lidl è davvero perfetta! Sul sito ci sono 66 recensioni con una media di 4,7 su 5. Questo è rassicurante, perché con un prodotto del genere, puoi trascorrere delle piacevoli vacanze, da solo o con i tuoi amici!

Se questa tenda ti interessa, vai subito a trovarla sul sito internet di Lidl. Il suo prezzo è così interessante che potrebbe finire presto esaurito!

5/5 - (7 votes)