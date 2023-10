Lidl presenta la tavola perfetta: addio ai prezzi scontati di Ikea, arriva ciò che tutti aspettavano.

Stai cercando un tavolo per il tuo terrazzo o giardino che sia bello, funzionale ed economico? Se è così, sei fortunato perché Lidl ha lanciato il tavolo perfetto: addio alle offerte di Ikea, arriva quello che tutti stavano aspettando. Si tratta di un tavolo che ha tutto ciò di cui hai bisogno per goderti il bel tempo all’aperto con la tua famiglia e i tuoi amici. Ti raccontiamo tutti i dettagli di seguito.

Lidl lancia il tavolo perfetto che tutti stavano aspettando

Lidl è una catena di supermercati che offre non solo prodotti alimentari, ma anche articoli per la casa, il giardino, il fai da te e molto altro. Il suo bazar è diventato infatti una delle sue sezioni più importanti e preferite dai clienti, e tra le sue offerte attuali spicca un tavolo allungabile in alluminio che ha causato un grande successo tra i clienti per il suo design, la sua funzionalità e il suo prezzo.

Il tavolo allungabile in alluminio di Lidl è il complemento ideale per qualsiasi terrazzo o giardino, in quanto si adatta allo spazio e al numero di commensali. Ha una struttura in alluminio e acciaio inossidabile che è leggera e resistente alle intemperie, ai raggi UV e all’usura. La sua dimensione può essere regolata mediante un sistema di scorrimento e bloccaggio, passando da 120 a 180 cm di lunghezza (la profondità è di 89 cm e l’altezza è di 75 cm).

Dispone inoltre di una cornice in alluminio con rivestimento in polvere così come di protezioni per i piedi e di livellamento dell’altezza.

Questo tavolo ha una capacità per 10 persone ed è molto facile da pulire e mantenere. A tal scopo, puoi lavare la struttura in alluminio con acqua da un tubo per rimuovere la polvere e lo sporco superficiale. Poi, per una pulizia più profonda, puoi utilizzare una spugna morbida e una soluzione di detergente e acqua o un detergente specifico per l’alluminio. Risciacqua con acqua e asciuga con un panno morbido e nel caso di macchie difficili, ti offriamo un piccolo trucco, che consiste nel passare una fetta di limone sulle macchie. Vedrai che scompaiono immediatamente.

Cosa stai aspettando? Il prezzo di questo incredibile tavolo allungabile per giardino o terrazzo è di 129,99 euro, con un risparmio di 30 euro rispetto al suo prezzo originale di 159,99 euro. Si tratta di un’offerta che non puoi lasciarti sfuggire ed è meglio che ti affretti e lo ordini tramite il negozio online di Lidl prima che si esaurisca.

