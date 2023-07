Lidl presenta la sua vasca idromassaggio gonfiabile per trasformare il tuo giardino in una spa di lusso

Ancora una buona offerta made in Lidl che ti invita a casa tua questo mese con questa jacuzzi gonfiabile e i suoi getti rilassanti!

Quest’estate, trasforma il tuo spazio esterno in un centro benessere. Con questa jacuzzi venduta da Lidl, goditi i benefici di una spa a casa tua.

Un’estate perfetta con Lidl

Il marchio della grande distribuzione non manca di idee per creare una stagione perfetta per te. In questi giorni, troverai da Lidl molti prodotti irrinunciabili per il tuo estate.

La bella stagione è qui per oltre un mese prima del ritorno a scuola. Quindi è ora che ne approfitti. Durante questo mese di luglio, molti di noi andranno in vacanza.

Per rendere le tue vacanze un successo, pensa a fare qualche acquisto da Lidl ovunque tu vada. Perché le offerte di Lidl sono in arrivo in questi giorni. Come questo frigorifero portatile perfetto per godersi un picnic all’aria aperta.

Se vai al mare, non dimenticare di portare con te anche il tuo paddle gonfiabile per surfare sulle onde. Resistente e facile da trasportare grazie al suo cinturino di trasporto centrale, questo prodotto sarà la star indiscussa dei tuoi giochi acquatici!

Lidl pensa anche all’estate delle fashioniste. Approfitta di questa stagione di transizione per aggiornare il tuo guardaroba e aggiungere alcuni nuovi capi di moda!

Sono più di un mese che il discount svela a piccole dosi le sue collezioni estive per aiutarti a trovare il tuo stile. C’è qualcosa per tutti i gusti e soprattutto, sempre a prezzi convenienti.

Come questo vestito traforato “effetto pizzo”, che sta facendo un gran successo sull’e-shop del discount! Lidl pensa anche ai suoi clienti che rimarranno a casa durante le vacanze.

Più precisamente, a coloro che hanno spazi esterni, come un giardino o una terrazza. Se è il tuo caso, forse hai già pensato all’acquisto di una piscina fuori terra per rinfrescarti!

Goditi una jacuzzi nel tuo giardino

Ma Lidl ha ancora qualcosa di meglio da offrirti. Questo mese, prendi al volo questa jacuzzi gonfiabile perfetta per l’esterno. Facile da installare, questo modello ti sorprenderà con le sue prestazioni.

Grazie al suo diametro di 180 cm e alla sua profondità di 70 cm, può ospitare fino a quattro persone. Dotato di una pompa integrata, è dotato di 118 getti potenti che producono bolle a 360°.

Controllabile tramite telecomando, ti garantirà ore di benessere e relax. Fornito con una pompa di filtrazione esterna, questa jacuzzi ha anche una copertura per evitare che l’acqua si sporchi in tua assenza.

Se il tempo non è favorevole, goditi comunque il tuo apparecchio grazie al suo sistema di riscaldamento integrato. Questo può riscaldare l’acqua fino a 42 °C.

Realizzata in PVC spesso 0,75 mm, questa jacuzzi è resistente. Puoi facilmente goderne insieme ad altre persone, senza rischiare che la struttura si strappi.

Un acquisto vantaggioso

È sicuramente il regalo che devi farti quest’estate per rilassarti e goderti momenti di relax. Dopo una giornata di lavoro intensa, o semplicemente per goderti le tue vacanze, è perfetto.

E la ciliegina sulla torta, il suo prezzo è anche una piacevole sorpresa! Per possedere questa jacuzzi a bolle, devi spendere solo 299 € da Lidl.

Già approvato da molti di coloro che l’hanno acquistato, questo articolo dovrebbe garantirti anche a te una totale soddisfazione.

4.7/5 - (6 votes)