Lidl presenta la soluzione perfetta per non essere più punti dalle zanzare durante la notte!

Lidl presenta la soluzione perfetta per non essere più punti dalle zanzare...

Lidl offre la soluzione perfetta per difendersi dalle zanzare durante le notti d’estate!

Con un vasto assortimento di prodotti, Lidl soddisfa le esigenze dei propri clienti offrendo anche soluzioni per difendersi dalle zanzare e dagli insetti notturni. Tra questi, spiccano le innovative zanzariere che stanno avendo un grande successo.

Una zanzariera perfetta per l’interno

Se la stagione calda ha i suoi vantaggi, porta anche qualche inconveniente come la presenza di zanzare e altri insetti volanti. Per allontanarli da casa, Lidl offre la soluzione ideale.

Lidl ha presentato la sua zanzariera in alluminio per finestre Livarno Home, un complemento rettangolare per finestre con dimensioni regolabili pari a 100×120 cm, con una cornice in alluminio dalle dimensioni interne di 94×114 cm. Il tessuto in poliestere impedisce il passaggio degli insetti, ma la sua maglia forata consente il passaggio della luce naturale e dell’aria.

Facile da montare grazie ai quadrati con molle, può essere posizionata tra la finestra e il tappo, senza essere invasiva. Inoltre, resiste ai raggi UV e agli agenti atmosferici, pesa 834 grammi ed è garantita per 5 anni. Il prezzo è di 19,99 euro.

Le zanzariere Lidl: un vero successo

Lidl ha presentato anche una zanzariera estensibile per finestre regolabili, costituita da una cornice telescopica in alluminio e un tessuto in poliammide con elastan, dalle dimensioni di 80×90 cm che si può estendere fino a 130×150 cm. Il prodotto permette una buona visibilità e si fissa facilmente con i profili laterali. La distanza tra il tappo e la cornice esterna deve essere di almeno 1,5 cm. Disponibile in 2 colori, bianco e grigio scuro, è garantito per 3 anni e costa 29,99 euro.

Lidl propone anche una zanzariera con cornice in alluminio per finestre, ideale da usare con la finestra aperta, grazie alla maglia Nanofil che impedisce il passaggio degli insetti. Si può montare tra la finestra e il tappo, pesa 1,03 kg ed è disponibile in 2 colori, bianco e grigio. Il prodotto è garantito per 5 anni ed è disponibile al prezzo di 21,99 euro.

Una zanzariera per le porte

Lidl propone anche una zanzariera rettangolare, stretta e allungata, progettata per essere installata sulle porte. È composta al 100% di poliestere e può essere installata con nastri e tamponi autoadesivi. La zanzariera è composta da 2 schermi, ognuno di 50 cm di larghezza e 220 cm di altezza, adatti a porte con una larghezza massima di 100 cm e un’altezza di 220 cm. Permette la circolazione dell’aria e si chiude automaticamente quando viene rilasciata. Disponibile in 2 colori, nero e bianco, costa solo 6,99 euro. La marca raccomanda di non lavarla in lavatrice, ma di lavarla a mano senza usare candeggina o sbiancanti.

4.3/5 - (7 votes)