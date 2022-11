Lidl presenta la serranda termica perfetta per risparmiare sul riscaldamento!

Lidl ha fatto della vostra casa la sua specialità. E tra le idee che possono aiutare, la sua tapparella termica vi farà risparmiare!

Il freddo comincia ad arrivare a poco a poco! Le temperature si abbassano sempre di più. Volete stare al caldo quest’inverno nel vostro appartamento o nella vostra casa senza pagare cifre folli per il riscaldamento? Lidl propone una nuova serranda termica, un alleato perfetto per risparmiare!

Isolare la casa quando si è affittuari

Che viviate a Parigi, in Bretagna o addirittura nel sud della Francia, la le giornate si sono davvero raffreddate ! Così, quando usciamo, optiamo per un cappotto pesante e talvolta anche per una sciarpa. Ma quando si è a casa, quando si è affittuari e si è in possesso di un’abitazione non è molto ben isolatoCosa si può fare?

Anche se può essere divertente indossare il nuovo cappotto in qualsiasi occasione, è meglio lasciarlo per l’esterno. Purtroppo, data laa crescita dei prezzi dell’energiaPuò essere complicato iniziare ad accendere il riscaldamento all’inizio di novembre.

È quindi necessario pensare a piccoli trucchi o piccoli aggiustamenti. L’obiettivo? Per migliorare l’isolamento dell’appartamento o della casa. E sì, perché si tratta di un isolamento termico che permette di ridurre la bolletta elettrica (riscaldamento e/o climatizzazione) e ottimizzare il vostro comfort.

Ma non è tutto! L’isolamento aiuta anche a risparmiare risorse energetiche e a ridurre le emissioni di gas serra. Non è solo un bene per il pianeta, ma anche per il vostro portafoglio. Un buon isolamento Un buon isolamento porterà inevitabilmente a una riduzione della bolletta.

Quando si è affittuari, non è possibile eseguire lavori importanti. Ecco alcune semplici cose che potete fare. È possibile bloccare gli spifferi sotto le porte. Mettere tappeti spessi sul pavimento per limitare l’ingresso dell’aria. Installare tende termiche per limitare l’aria che entra dalle finestre, ecc.

Fortunatamente, Lidl ha pensato a tutto per voi! Infatti, Lidl ha appena presentato le sue nuove tende termiche!

Lidl lancia la sua nuova persiana termica plissettata

Lidl non smette mai di sorprenderci e ha sempre soluzioni per tutti i nostri problemi! Soluzioni a prezzi mini, ovviamente…

Per isolare bene la casaMa anche per garantire un po’ di privacy, scegliete le tende termiche plissettate di Lidl.

Questa nuova tenda termica è disponibile a un prezzo contenuto e sta già entusiasmando gli utenti e i clienti di Internet. E per una buona ragione.

È stato realizzato in poliestere con rivestimento termico specifico. Il rivestimento è quindi resistente al calore e al freddo. Questo modello è quindi ideale per regolare la temperatura ambiente e il comfort del vostro appartamento o della vostra casa, soprattutto in inverno.

Ma non è tutto! Vi offrirà anche un ” protezione visiva e solare per il soggiorno e la camera da letto” tutto l’anno.

È adatto soprattutto per finestre di 80 x 130 cm ed è disponibile in due colori: bianco e grigio.

Lidl dichiara inoltre di è molto facile da installare e rapidamente “Con staffe di fissaggio regolabili. (per telai di spessore fino a circa 25 mm). Inoltre, la larghezza può essere tagliata a misura, con un massimo di 12 cm.

La serranda termica di Lidl costa solo 14,99 sterline. Un ottimo modo per risparmiare sull’elettricità e sui lavori di costruzione!