Lidl presenta la nuova collezione di giocattoli in legno per bambini!

Lidl sta già preparando grandi meraviglie per il Natale! L’azienda ha appena presentato la sua collezione di giocattoli in legno per bambini!

Come vola il tempo, il Natale si avvicina rapidamente! L’occasione per Lidl di presentare la sua nuova collezione di giocattoli in legno per bambini! Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z.

Natale da Lidl

Non c’è bisogno di andare nei grandi negozi di giocattoli per dare ai bambini un regalo. Per di più, non è indispensabile dare una catalogo di giocattoli per stupirli. Lidl lo ha capito!

Da qualche settimana, l’azienda sta riempiendo i suoi scaffali di piccole meraviglie per i più piccoli! Sì, Lidl non vende solo cibo. Potete trovare anche crocchette per soddisfare i vostri piccoli preferiti.

Da domani, Lidl metterà in vendita i giocattoli di legno che hanno riscosso un grande successo negli anni precedenti. Questi includono diversi prodotti responsabili che non solo sono ecologici, ma hanno anche un impatto positivo sull’ambiente.promuovo lo sviluppo dei vostri figli.

Per esempio, c’è una cucina in legno. Perfetto per divertirsi mentre i genitori chiacchierano. Ma anche una casa delle bambole o una clinica per bambini. E non dimentichiamo la casa del veterinario, che ha avuto un grande successo l’anno scorso.

Lidl ha quindi annunciato la notizia sul suo account Instagram Domani da Lidl tornano i giocattoli in legno certificati FSC! Una selezione di giocattoli responsabili che promuovono lo sviluppo dei vostri bambini divertendosi. Presto nei nostri supermercati! ”

Nei commenti, gli utenti di Internet sembrano essere molto soddisfatti: “Troppo bello”, “è fantastico, farò il pieno”, “conosco qualcuno che sarà felice”, “mi toglie una spina nel fianco, volevo un fornello per mia figlia”.

Una polemica sui cioccolatini

I bambini saranno quindi molto felici grazie a Lidl. Dovete sapere che il gigante del discount riempie i suoi scaffali anche di cioccolatini. Uova, monete di tutte le dimensioni, Babbi Natale… Ce n’è per tutti i gusti.

Sì, ma è tutto qui! L’azienda è L’azienda è al centro di una grande controversia. Lindt & Sprüngli SA accusa Lidl di plagio dal 2018. Ha anche intentato una causa contro Lidl presso il Tribunale commerciale del Cantone di Argovia.

E per una buona ragione! Lidl ha copiato il modello del coniglietto di cioccolato. Questa assomiglia stranamente a quella del marchio, tranne che per alcuni dettagli: il logo non è lo stesso. E’ troppo per l’azienda che ha realizzato questa creazione.

E non solo! La busta in anche una foglia d’oro sarebbe la stessa cosa. Lindt ha quindi richiesto un primo divieto di vendita e promozione dei coniglietti di cioccolato di Lidl. Ma questo è stato respinto nel 2021 dal Tribunale commerciale.

Tuttavia, Lindt & Sprüngli SA non si arrende! Lidl potrebbe trovarsi in grossi guai perché il primo tribunale civile sta mettendo in dubbio la somiglianza tra i due prodotti. Ritiene che vi sia un rischio di confusione. Quindi questo è un caso da seguire!