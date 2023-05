Lidl presenta incredibili scarpe da ginnastica tipo Skechers a meno di 20 euro!

Lidl diventa protagonista del mercato della moda con le sue incredibili scarpe tipo “Skechers” a meno di 20 euro!

Lidl non si limita solo alla vendita di prodotti alimentari, ma si sta espandendo in diversi settori, offrendo anche abbigliamento e scarpe a prezzi molto convenienti!

Lidl entra nel mercato delle scarpe

Lidl è sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti e mette in vendita prodotti sempre più apprezzati. Ad esempio, per la stagione primavera-estate, Lidl propone diverse opzioni interessanti come abiti leggeri e scarpe sportive.

In particolare, Lidl ha deciso di lanciare delle scarpe da ginnastica per donne con un certificato di qualità e durabilità. Queste scarpe hanno una tomaia in mesh riciclato molto flessibile e una chiusura alta.

Scarpe perfette per ogni occasione

Queste scarpe Lidl costano solo 19,99 euro e si possono trovare nei colori rosa, bordeaux e con alcune sfumature di nero. È possibile utilizzarle sia per lo sport che per la vita quotidiana, abbinandole facilmente ai look presenti nel proprio guardaroba.

Inoltre, le scarpe hanno una morbida imbottitura interna e una soletta anatomica removibile in stile Air Cooled Memory Foam.

È possibile acquistare queste scarpe solo sul sito web di Lidl, ma la consegna è veloce e in circa tre giorni lavorativi la merce arriva a casa. Tuttavia, è necessario aggiungere un supplemento per i costi di spedizione, pari a 3,99 euro, che rimane fisso per qualsiasi prodotto si acquisti.

Un’ampia scelta di prodotti Lidl

Lidl offre una vasta gamma di prodotti per la casa, come mobili e oggetti di decorazione, ma anche accessori per l’esterno perfetti per arredare il proprio giardino o terrazzo. Insomma, Lidl ha davvero pensato a tutto per soddisfare le esigenze dei propri clienti!

