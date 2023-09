Lidl presenta il prodotto perfetto da portare sempre con te in palestra!

Lidl ha messo in vendita il prodotto perfetto se non riesci a fare a meno del tuo cellulare quando vai in palestra!

Lidl è un’azienda che si basa sul settore alimentare, ma dimostra tutti i giorni di avere chiaramente un posto in altri mercati. Infatti, mette in vendita prodotti più utili l’uno dell’altro per la vita quotidiana.

Lidl spopola con i suoi prodotti

Lidl, come altre aziende, sa bene che il cellulare è diventato un elemento essenziale per milioni di persone in tutto il mondo. E ciò sia per motivi personali che professionali.

E senza dubbio, molte persone oggi sarebbero incapaci di vivere nuovamente in una società senza questo dispositivo. Per questo motivo, Lidl svela molto spesso prodotti high-tech adatti al tuo cellulare.

L’azienda non perde mai l’occasione di innovare con caricabatterie, cuffie e custodie. Recentemente, ha messo in vendita una nuova invenzione che sicuramente farà piacere a tutti gli appassionati di palestra.

Lidl ha successo con praticamente tutti i suoi accessori, molti dei quali diventano persino virali sui social media. E ciò, in particolare, grazie ai numerosi vantaggi che possono offrire nella vita quotidiana.

Ultimamente, c’è un prodotto che sta spopolando più degli altri. Si tratta di una bottiglia magnetica. Senza dubbio, non riuscirai più a fare a meno di questo famoso prodotto per andare in palestra.

La migliore bottiglia per andare in palestra

Si tratta di una Bottiglia Magnetica Fitness da 800 ml, una meravigliosa bottiglia che ha la grande particolarità di avere un supporto magnetico per il tuo cellulare. O per altri dispositivi di dimensioni simili.

Un’invenzione davvero incredibile, poiché sarai in palestra a dare tutto te stesso con il tuo cellulare attaccato alla bottiglia. In questo modo, non avrai più paura di perdere il tuo smartphone o la tua bottiglia.

Grazie a questa invenzione di Lidl, avrai chiaramente tutto a portata di mano. Questa fantastica bottiglia magnetica di Lidl ha una capacità di 800 ml, perfetta per mantenere il tuo livello di idratazione ottimale per molto tempo, poiché potrai bere molto con essa.

Ciò che è molto interessante è che dispone di un filtro per poter gustare frullati cremosi senza che compaiano pezzi indesiderati. E questa bottiglia Lidl ha anche un porta tessera per mettere la tua tessera della palestra.

Un altro aspetto davvero ideale se non hai tasche nei tuoi vestiti. Tra le altre caratteristiche molto interessanti, sappi che la bottiglia messa in vendita da Lidl ha una chiusura ermetica.

Un prodotto a meno di 8 euro

La bottiglia magnetica può essere lavata in lavastoviglie e include anche un contenitore aggiuntivo per i supplementi in polvere. Ciò le consente di offrire un servizio molto completo. E come se tutto ciò non bastasse, è disponibile in 3 colori.

Nel dettaglio: nero, turchese, rosso. Misura 23,8 cm x 10,39 cm e ha un peso vuoto di 305 g. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua fabbricazione, sono il polipropilene e l’aimantato.

È importante notare che non si tratta di un contenitore adatto al microonde. Quindi dovrai riscaldare le tue bevande in un altro contenitore prima di metterle nella tua bottiglia prima di andare in palestra.

Sappi che questa bottiglia può rivelarsi perfetta anche per andare al lavoro. Inoltre, questa bottiglia è disponibile a un prezzo molto basso. Puoi trovarla al prezzo di 7,99 euro sul sito internet di Lidl.

