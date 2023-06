Lidl presenta il prodotto indispensabile per potare le siepi senza sforzo!

Rivela il potenziale incredibile del tuo giardino e delle tue siepi con le nuove cesoie a batteria della catena Lidl!

Il tuo giardino merita la miglior cura per brillare di mille luci, e Lidl ha la soluzione ideale per te. Scopri le nuove cesoie a batteria per siepi di Lidl. Progettate per facilitare la potatura delle tue siepi, ti offriranno risultati impeccabili.

Lidl e le nuove forbici per gli amanti del giardinaggio

Se sei appassionato di giardinaggio, Lidl ha pensato a te. Infatti, il marchio specializzato nel hard-discount ha appena messo in vendita queste cesoie a batteria per siepi.

Facili da maneggiare e senza richiedere manovre complicate, queste forbici di Lidl hanno tutto per piacere. Offrono una potatura ottimale per prendersi cura delle tue siepi con facilità.

Dotate di una batteria 20V, ti consentono inoltre di potare più a lungo senza preoccuparti dell’autonomia. Con una maniglia ergonomica antivibrazione, queste cesoie sono quindi lo strumento perfetto per dare un tocco diverso al tuo giardino.

La buona notizia? Il loro design ergonomico con una maniglia morbida e antiscivolo ti assicura un comfort ottimale. Anche durante lunghe sessioni di taglio.

La catena tedesca Lidl ha pensato davvero a tutto. Queste cesoie sono quindi veramente uno strumento 2-in-1. Ideale per pulire i bordi del prato e modellare le tue siepi con una precisione perfetta, non potrai più farne a meno.

Le cesoie a batteria di Lidl si distinguono per la loro robustezza e la loro eccezionale durata. Dotate di un ingranaggio di alta qualità, queste cesoie ti consentono di realizzare tagli precisi più e più volte, senza compromettere le prestazioni.

Con le loro due lame da tosaerba di 12 cm di larghezza, queste forbici possono raggiungere una lunghezza di taglio di 18 cm e uno spessore di taglio fino a 8 cm. Grazie a un sistema di cambiamento lama senza attrezzi, puoi passare da un compito all’altro in un batter d’occhio.

Un’attrezzatura completa per un giardinaggio pratico

Con questo nuovo accessorio, le squadre del marchio tedesco hanno dato il massimo. Il loro obiettivo? Offrire così prestazioni notevoli per tagli duraturi alle tue siepi.

E infatti… Lidl non si accontenta di offrirti cesoie a batteria performanti. L’azienda ti propone anche un’attrezzatura completa per facilitare la tua esperienza di giardinaggio.

Le cesoie sono accompagnate da una pratica custodia per il ripostiglio. Ma non è tutto. Contengono anche due coperture protettive per le lame, garantendone la longevità e la tua sicurezza.

Realizzate con materiali resistenti come un involucro in plastica e una lama in acciaio 65 Mn, queste forbici sono progettate per durare. Attualmente, queste cesoie a batteria sono disponibili presso Lidl al prezzo allettante di 29,99 euro, permettendoti di prenderti cura del tuo giardino senza spendere troppo.

Un vero affare se non vuoi lasciare che le tue siepi prendano il sopravvento sul tuo giardino. Senza sorprese. Con le nuove cesoie a batteria di Lidl, puoi trasformare il tuo spazio esterno in un vero e proprio paradiso di bellezza.

Strumento indispensabile per il giardinaggio, non esitare più. Vai in uno dei negozi Lidl più vicini a te o sullo shop online dell’azienda per scoprire queste cesoie rivoluzionarie che renderanno così il tuo giardino più luminoso che mai.

Ma non tardare troppo. Questo accessorio di taglio promette di essere molto presto esaurito.

