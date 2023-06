Lidl presenta il prodotto indispensabile per non rimanere mai bloccato sulla strada!

Per non avere più problemi di batteria scarica con la tua auto, Lidl lancia il suo caricatore facile da usare!

All’avvicinarsi delle vacanze, evita il problema della batteria scarica grazie a questo caricatore Lidl. È uno strumento indispensabile da avere in macchina per non rimanere bloccati sulla strada!

Prepara un’estate senza intoppi con il discounter

Con l’estate che si avvicina tra pochi giorni, alcuni di noi stanno già pianificando le loro future vacanze. Il periodo che si prospetta è infatti quello delle ferie.

Sia che tu parta o meno da casa, Lidl ha un sacco di prodotti per aiutarti a ottimizzare al meglio la stagione estiva. Approfitta di questa occasione per regalare una vera piscina ai tuoi bambini.

Scopri da Lidl questo bellissimo modello per i più piccoli con una capacità di 190 litri. Questa piscina diventerà presto uno dei tuoi luoghi preferiti per rinfrescarti durante le giornate calde.

Inoltre, se si prevede un’ondata di caldo, Lidl ha anche ciò che ti aiuterà a farvi fronte. Presso il discounter, scopri questo condizionatore d’aria altamente performante che manterrà le tue stanze fresche.

Dotato di un display digitale “soft-touch”, si adatta a tutti gli spazi, fino a 60 m³. Quest’estate, Lidl ti riserva solo buone notizie per il tuo potere d’acquisto.

Il marchio continua a diversificare le sue offerte. Alimentari, abbigliamento, articoli per la casa… Si trova davvero di tutto presso il negozio. E soprattutto a prezzi davvero pazzeschi!

Non perdere l’occasione ad esempio di regalarti questo vestito estivo a meno di 10 €. Ecco un altro esempio di ciò che è possibile trovare in negozio facendo la spesa presso il discounter.

Da Lidl, trova anche oggetti pratici e indispensabili per la vita di tutti i giorni. Come questo caricatore di batteria per la tua auto che potrebbe essere molto utile in caso di emergenza.

Lidl lancia l’oggetto da avere in macchina senza errori

Grazie a questo caricatore di batteria per auto Lidl, non fare più mai il colpo della batteria scarica! Questo articolo è adatto a tutte le batterie delle auto e delle moto da 6 V o 12 V e da 1,2 – 120 Ah.

Anche se hai limitate competenze di meccanica, rimane facile da usare. Questo ha un programma diagnostico e quattro modalità di ricarica completamente automatiche.

Ha persino una modalità di ricarica invernale per basse temperature esterne. Inoltre, non farai errori con esso. Perché è protetto da inversione di polarità, cortocircuito e sovraccarico.

È quindi un vero compagno di viaggio da avere nel tuo veicolo in caso di batteria scarica. Questo caricatore ti permetterà di far ripartire il tuo veicolo, prima di portarlo al garage più vicino.

Un piccolo prezzo apprezzabile

I clienti di Lidl che già possiedono questo articolo sono entusiasti di averlo a portata di mano. “La qualità e il design superano il prezzo del prodotto!”, testimonia un acquirente.

“Caricatore intelligente, fino ad ora. Funziona come dovrebbe, prezzo ragionevole”, si legge ancora sull’e-shop di Lidl.

Infine, se questo caricatore di batteria ha riscosso un grande successo, è anche per il suo prezzo. Infatti, Lidl vende questo oggetto per l’auto ad un prezzo molto competitivo.

Quest’estate, non metterti in viaggio verso le tue vacanze senza questo strumento indispensabile venduto dal marchio a 17,99 €.

