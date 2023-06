Lidl presenta il prodotto estivo perfetto per non annoiarsi: il mini proiettore per guardare le serie senza interruzioni con uno sconto del 50%

Lidl presenta il prodotto estivo perfetto per non annoiarsi: il mini proiettore...

Guardare serie o film è uno dei principali modi di intrattenimento delle persone, a qualsiasi età, ed è gratificante godersi il tempo libero guardando qualcosa che ci piace. Oggi ti mostriamo un mini proiettore di Lidl che sarà perfetto per goderti le tue serie e i tuoi film preferiti come mai prima d’ora… ed è a un prezzo stracciato!.

Lidl ha nel suo vasto catalogo una grande varietà di prodotti di elettronica, una sezione che è sempre stata un successo e che rinnova costantemente per offrire novità interessanti che il cliente vuole portare a casa. Il successo è talmente grande che molti dei loro prodotti sono diventati virali e si sono esauriti in un batter d’occhio.

Il mini proiettore di Lidl che cambierà la tua estate

Si tratta del Mini proiettore NeoPix Philips, un dispositivo che ti permetterà di creare il tuo proprio cinema a casa e darà una nuova dimensione al guardare una serie o un film, ideale sia da usare in interni che in esterni, purché lo proteggi dal sole e dalla pioggia. Attualmente è in sconto del 50% nel supermercato tedesco, quindi costa solo 199,99€, un’affare da non lasciarsi sfuggire.

Questo fantastico mini proiettore di Lidl può essere acquistato sia sul negozio online del supermercato che nei negozi fisici, anche se è già esaurito in alcuni di essi, ci sono ancora molte unità disponibili per poterlo ottenere e godere di un modo molto speciale di guardare film o serie. Ogni volta che è stato in vendita, è stato un successo, un dispositivo che ha un elegante design di colore grigio e dimensioni compatte che ti permetteranno di trasportarlo facilmente e persino di portarlo in vacanza per creare il tuo cinema ovunque tu vada.

Tra le sue caratteristiche più interessanti, c’è la capacità di proiettare un’immagine fino a 65 pollici in risoluzione Full HD, oltre ad avere due altoparlanti integrati da 5 W che offrono una buona esperienza sonora e che possono essere collegati anche a cuffie. Per quanto riguarda le connessioni disponibili per godere dei contenuti, ha una porta USB, uno slot per schede microSD e due porte HDMI, quindi puoi collegare sia hard disk che lettori DVD, computer, ecc. Ha anche un ingresso analogico.

Il suo involucro è in plastica resistente e di alta qualità, e ha un peso di soli 1,2 kg. È importante sottolineare che per funzionare devi collegarlo alla rete elettrica.

