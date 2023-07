Lidl presenta il prodotto estivo per il tuo animale domestico: la giacca rinfrescante per farlo stare fresco e carino.

La estate è una stagione dell’anno che a tutti noi piace, ma che può anche essere molto difficile per i nostri amici pelosi. Il caldo, il sole e l’umidità possono influire sulla loro salute e sul loro benessere, quindi è importante proteggerli e rinfrescarli adeguatamente. Dobbiamo prestare molta attenzione ai nostri animali domestici, poiché possono soffrire di colpi di calore di cui ci accorgeremo a malapena fino a quando potrebbe essere troppo tardi. Pertanto, assicurati che bevano acqua, non li portare fuori nelle ore più calde e scegli anche soluzioni come quella proposta da Lidl: il gilet refrigerante per far sentire fresca e carina la tua mascotte.

Il gilet refrigerante per animali domestici che spopola da Lidl

Se vuoi assicurarti che il tuo cane rimanga fresco per tutta l’estate, Lidl ha lanciato il miglior prodotto estivo per il tuo animale domestico. Si tratta del gilet refrigerante per cani, un accessorio che si adatta al corpo del tuo cane e lo aiuta a mantenere una temperatura ottimale grazie al suo effetto rinfrescante.

Come funziona? Molto semplice: basta bagnare il gilet con acqua fredda, strizzarlo e metterlo al tuo cane. Il tessuto speciale del gilet assorbe l’acqua e la rilascia lentamente, creando una sensazione di freschezza che dura fino a 6 ore. Inoltre, il gilet ha un design ergonomico e regolabile, con chiusure in velcro e un foro per il collare o il guinzaglio.

Ideale da indossare mentre si passeggia con il cane, o anche se è in giardino o esce sulla terrazza di casa, il gilet refrigerante per cani di Lidl è disponibile in tre diverse taglie (S, M e L) e in due colori (blu e rosa). Inoltre, il suo prezzo è il più conveniente di tutti, infatti ti costerà solo 5,99 euro e puoi trovarlo nei negozi fisici o sul sito web di Lidl.

Ma non è tutto: il gilet refrigerante per cani di Lidl non solo è pratico e funzionale, ma è anche molto bello e alla moda. Il tuo animale domestico sfoggerà un look estivo e divertente che sicuramente attirerà l’attenzione di tutti, in quanto ha anche un colore giallo fluorescente che è perfetto anche per vederlo se lo passeggiamo di notte o in luoghi poco illuminati.

Quindi ora sai, se vuoi che il tuo cane goda dell’estate senza soffrire il caldo, non esitare a procurarti il gilet refrigerante per cani di Lidl. È il prodotto estivo per il tuo animale domestico, che andrà fresco e carino ovunque vada.

