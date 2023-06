Lidl presenta il prodotto dell’estate: sconto sulla macchina per cubetti di ghiaccio da utilizzare a casa in pochi minuti

Quando arriva l’estate e inizia a fare caldo giorno dopo giorno, i cubetti di ghiaccio diventano grandi alleati per bere qualsiasi bevanda, poiché ci permettono di berle ben fredde, ovunque e in qualsiasi momento. Oggi ti mostriamo una macchina per il ghiaccio di Lidl che è perfetta per fare cubetti e che ti permetterà di dare a qualsiasi bevanda quel tocco freddo che è così necessario in questa stagione dell’anno… e ora ha uno sconto!

Lidl offre nei suoi diversi cataloghi a questa altura dell’anno una grande varietà di prodotti con cui sfruttare al massimo l’estate e affrontare il caldo e i suoi effetti nel miglior modo possibile, come ventilatori, zanzariere, questa stessa macchina per il ghiaccio e molto altro, sempre con la fantastica relazione qualità-prezzo che caratterizza la catena tedesca e che è ciò che la rende un successo in vari paesi.

La macchina per il ghiaccio di Lidl in offerta

Si tratta della Macchina per cubetti di ghiaccio, una meraviglia di apparecchio che ti permetterà di fare tutti i cubetti di ghiaccio di cui hai bisogno in pochissimo tempo, ideale affinché non ti manchino mai a casa e possa rinfrescare tutte le tue bevande, così efficiente da sorprendere i tuoi ospiti e far loro piacere che tu faccia il tuo ghiaccio così facilmente. Attualmente ha uno sconto più che interessante del 10% che porta il suo prezzo a 89,99€, una somma che vale sicuramente la pena pagare poiché la ammortizzerai in poco tempo.

Questa fantastica macchina per il ghiaccio di Lidl ha una potenza di 105 W e ha un contenitore estraibile da 800 g per poter estrarre facilmente i cubetti di ghiaccio, potendo scegliere tra due dimensioni diverse a seconda di come si preferisce farli in ogni momento. I tuoi cubetti di ghiaccio saranno pronti in pochi minuti, facendo 9 cubetti di ghiaccio grandi in 9 minuti o 9 cubetti di ghiaccio piccoli in 7 minuti, con la capacità di fare circa 11-12 kg di ghiaccio in 24 ore.

Tra le sue caratteristiche si distingue anche che ha un serbatoio d’acqua integrato da 2,1 litri e un pannello di controllo touch che rende l’uso rapido, semplice e intuitivo. Nel kit di vendita è inclusa una paletta per maneggiare facilmente il ghiaccio, e ha una misura di 25,2 x 31,5 x 37,5 cm, con un peso a vuoto di 8,8 kg, mentre il cestello del ghiaccio ha una misura di 20,6 x 13,8 x 9,6 cm.

Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua fabbricazione, sia il telaio che il serbatoio d’acqua e il cestello sono in plastica di alta qualità, quindi questa macchina per il ghiaccio di Lidl è molto resistente.

