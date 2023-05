Lidl presenta il miglior termos connesso del mercato, da portare in ufficio a meno di 10 euro!

Fans di tè e caffè non perdete l’opportunità di fare uno dei migliori affari del mese da Lidl con questo prodotto must-have che vi lascerà a bocca aperta!

Da Lidl c’è ancora un’ottima occasione da cogliere in questi giorni per soddisfare la clientela avida di buoni affari. Per avere sempre del tè o del caffè fresco con te, corre in negozio a scoprire questa incredibile offerta…

Aumenta il tuo potere d’acquisto questo mese da Lidl

Dall’inizio di quest’anno, Lidl non si accontenta di offrire prezzi bassi. Perché se fosse solo questo, i clienti non si precipiterebbero così numerosi presso il negozio.

Infatti, ciò che fa il successo del discount, è anche l’irreprensibile qualità dei suoi prodotti. La prova è stata ancora una volta data con questo strumento da giardino indispensabile per preparare i semi questa primavera.

Se cerchi anche degli strumenti da professionista per il fai da te, il posto giusto è da Lidl. Per realizzare i tuoi piccoli e grandi lavori, la marca presenta queste referenze Parkside Performance che sanno fare tutto.

Con esse, potrai lavorare con facilità e agilità. E tutto questo senza spendere una fortuna. E le buone sorprese di questo tipo non finiranno di arrivarci in quest’inizio di primavera.

Se fai regolarmente la spesa presso il tuo supermercato preferito, non puoi averlo evitato. Parliamo ovviamente dell’ennesimo grande ritorno di Monsieur Cuisine Smart!

Prodotto vero e proprio «all stars» della catena di discount, questo robot ancora una volta sarà oggetto di un successo giustificato da parte dei clienti. Vuoi ancora un argomento per varcare la porta del negozio più vicino a te?

Allora, sarai felice di sapere della presenza da Lidl di un articolo da non perdere per avere sempre caffè o tè con te.

Ti dispiace non poter portare la tua macchina per il caffè ovunque tu vada? Allora opta invece per un thermos di lusso venduto da Lidl. Ti diciamo di più…

Un thermos hi-tech con schermo touchscreen

Questa bottiglia termica non è decisamente come le altre. Totalmente all’avanguardia, questo thermos venduto dal negozio ha un funzionamento che ti lascerà senza parole.

Infatti, questo modello ha uno schermo touchscreen LED che ti fornisce informazioni essenziali. Grazie ad esso, conoscerai l’indicatore in tempo reale della temperatura delle tue bevande.

Grazie a questa bottiglia, queste ultime rimarranno calde (o fredde) per sei ore consecutive. Con una capacità di 500 ml, questo prodotto hi-tech conquisterà i fan di caffè. Ma anche di tè.

Perché ha un filtro integrato per preparare tè fresco o acqua infusa. I clienti del negozio che l’hanno già testato non possono più farne a meno.

Un prodotto a basso costo che fa l’unanimità

“Ottima qualità. Le bevande rimangono calde a lungo. Lo consiglio a tutti”, testimonia un cliente sul sito di Lidl.be.

“La cosa migliore è l’indicatore della temperatura”, assicura quest’altra testimonianza proveniente dallo stesso sito. Totalmente impermeabile e dotato di una doppia parete che lo rende impermeabile, questo thermos è indispensabile per portare le tue bevande preferite ovunque.

In ufficio, in pic-nic o in spiaggia quest’estate, diventerà l’ideale compagno delle tue uscite. E in più, è venduto a un prezzo mini da Lidl. Per acquistarlo, conta di spendere appena 9,99 €.

