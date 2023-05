“Lidl presenta il look ideale per la primavera con questo vestito boho a meno di 15 euro!”

“Lidl presenta il look ideale per la primavera con questo vestito boho...

Per arricchire il tuo guardaroba all’uscita dell’inverno, Lidl colpisce duro con questi due abiti primaverili che ti garantiranno un look al top!

Per essere in linea con la primavera, Lidl presenta due abiti da possedere urgentemente. Questi non hanno nulla da invidiare alla concorrenza. E in più li troviamo a meno di 15 euro.

Una primavera piena di sorprese con Lidl

Cosa c’è di nuovo da Lidl con il ritorno dei bei giorni? È ufficiale, la primavera è finalmente arrivata! O almeno sulla carta… Per quanto riguarda le temperature, queste hanno difficoltà ad aumentare per il momento.

Ecco perché acquistare questa maglia a maglia da Lidl non è il peggiore degli investimenti per il tuo guardaroba. Infatti, questo grazioso outfit è ideale per la mezza stagione. Offrirà inoltre un bel tocco femminile al tuo look.

I bei giorni ispirano molto il discount in questi giorni. Per permetterti di goderti al meglio i tuoi spazi esterni, il negozio presenta prodotti imperdibili.

Pensiamo ad esempio a questo tavolo in legno perfetto per pranzare all’aperto. Con il suo elegante design e il suo trattamento resistente ai raggi UV e alle intemperie, questo modello non ha niente da invidiare a quelli che si trovano nella concorrenza.

Il marchio pensa anche a coloro che vogliono coltivare il loro giardino. Per l’occasione, Lidl presenta i suoi numerosi utensili da giardinaggio per aiutarti nei tuoi compiti.

Simile a questo super potente dissodatore elettrico che consente di preparare il terreno per le tue colture dell’anno. E le offerte della primavera non si fermano qui…

Anche nel reparto tessile di Lidl, si stanno preparando cose per il tuo guardaroba. Infatti, il discount ama la moda. Ecco perché non è più raro trovare in negozio pezzi ispiranti che non hanno nulla da invidiare ai grandi marchi di abbigliamento.

Belli abiti che entrano nel tuo guardaroba

In questi giorni, scopri non uno, ma due abiti per i quali cadere. Questi modelli stampati sono quelli che le fashioniste senza dubbio vorranno indossare questa primavera.

Realizzati in un leggero tessuto di cotone, questi abiti dallo spirito romantico e col loro colletto alto con bottone integrale, ci hanno conquistato immediatamente. Troverai da Lidl uno nei toni rosa e l’altro nei toni blu.

Ama il lato “baby doll” di questi riferimenti a maniche lunghe a sbuffo e orlo a volant. Il loro aspetto campestre si adatta perfettamente allo spirito della stagione. I fiori riprendono possesso della natura allo stesso tempo che investono i tuoi guardarobi.

Il prezzo minimo di queste due parti ti farà felice

Facili da mantenere, questi abiti accettano lavaggi in lavatrice a una temperatura massima di 30°C. Supportano anche una stiratura a massimo 150 °C, sebbene non sia necessario per poterli riutilizzare.

Infine, ancora una volta con Lidl, il prezzo di questi due abiti primaverili è un’altra buona notizia che farà piacere ai piccoli budget.

Per avere queste due meraviglie tessili nei tuoi armadi durante la bella stagione, prevedi di spendere 12,99 €/pezzo. È un prezzo più che attrattivo per questi abiti che garantiranno il tuo look per gran parte della primavera. E anche quest’estate!

