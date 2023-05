Lidl presenta i cesti portaoggetti per guadagnare spazio nel tuo bagno!

Lidl innova! Recentemente, la catena tedesca ha proposto cestelli a tre ripiani su ruote per il tuo bagno.

Il marchio Lidl propone prodotti sempre più innovativi. Recentemente, il marchio tedesco ha messo in vendita piccoli cestelli su ruote che saranno perfetti per il tuo bagno.

Lidl, il re degli affari

Con Lidl, non aver paura di fare affari tutto l’anno. Infatti, la catena tedesca ti aiuterà a far aumentare il tuo potere d’acquisto, nonostante l’inflazione.

Presente in Francia dal 1989, il marchio discount si è quindi imposto rapidamente con prezzi bassi tutto l’anno. E questo senza che i prodotti siano di cattiva qualità, anzi.

Non sorprende quindi che Lidl sia oggi uno dei marchi preferiti dai francesi. Deve il suo successo alle sue offerte promozionali che arrivano ogni settimana nei suoi negozi.

Poco tempo fa, Lidl ha commercializzato una yogurtera retrò che ha trovato rapidamente i suoi acquirenti. In un’epoca in cui il fai-da-te è di moda, questo apparecchio ha quindi fatto felici grandi e piccini!

Oltre ai suoi prodotti elettrodomestici, il marchio possiede anche bellissimi riferimenti di arredamento per la tua casa. Se stai cercando di abbellire una stanza della tua casa senza spendere troppo, vai da Lidl.

Infatti, sono disponibili molte referenze nel discounter. Potrai quindi ispirarti e trovare ciò che manca per creare un’atmosfera perfetta a casa.

Dal design a basso prezzo

Da diversi anni ormai, Lidl è diventato un punto di riferimento nell’arredamento. Poco tempo fa, Lidl ha messo in vendita scatole di tutti i tipi per mettere ordine e evitare di avere caos nella tua casa.

Infatti, Lidl ha lanciato scatole portaoggetti a prezzi accessibili per porre fine al disordine nella tua casa. Questi ultimi misurano 40 x 25 x 18 cm e saranno perfetti per riporre i tuoi vestiti.

Grazie a loro, niente più oggetti per terra. Dotati di maniglie, troveranno quindi un posto ideale nei cassetti di un comò o in cima ad un armadio nella tua camera da letto. E il prezzo ti interesserà poiché sono venduti solo a 8 € per due.

Quando si dispone di uno spazio ridotto, il meglio da fare è ottimizzare lo spazio. E per farlo, è meglio optare per mobili che occupano poco spazio.

Lidl propone un mobile da bagno ultra alla moda

È soprattutto il caso del bagno. In genere, questo luogo è una delle zone più piccole della casa. La mancanza di spazio significa che finiamo per mettere tutto nel cassetto senza determinare un’organizzazione o una disposizione dei prodotti.

Fortunatamente, grazie a Lidl, questo è ora un problema risolto. Il marchio tedesco ha deciso di commercializzare un carrello a tre cassetti ad un prezzo molto conveniente: solo 12,99 €.

Questo carrello ausiliario ti permetterà di riporre i prodotti del tuo bagno con estrema facilità, grazie ai suoi tre cassetti. Così, sul piano superiore, potrai scegliere di riporre tutti i prodotti che usi di più per averli a portata di mano.

Inoltre, sappi che questo carrello ausiliario non richiede alcuna installazione e dispone di un sistema di montaggio ad iniezione rapido ed efficiente. Questa soluzione di archiviazione completa proposta da Lidl per riporre tutti i tuoi prodotti da bagno è quindi un must-have! E non ce ne sarà per tutti.

