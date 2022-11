Lidl presenta delle originali luci natalizie per illuminare la vostra casa!

Siete pronti a festeggiare il Natale? Quest’anno, decorate la vostra casa con le luci di Natale di Lidl per aggiungere un po’ di magia al vostro arredamento!

Per far risplendere la vostra casa con mille luci a Natale, non c’è niente di meglio delle catene luminose. Scopriamo insieme le attuali proposte di Lidl a prezzi davvero vantaggiosi. Noi di Stopandgo vi raccontiamo tutto dalla A alla Z.

Da Lidl è già Natale

Le feste di fine anno non sono lontane: con le sue atmosfere magiche, il Natale porterà ancora una volta gioia a grandi e piccini. Da Lidl, il Natale è già iniziato e potete già iniziare in preparativi!

Infatti, i supermercati Lidl stanno lavorando duramente per assicurarvi la migliore offerta possibile per un Natale indimenticabile. Anche quest’anno gli occhi dei bambini brilleranno quando ai piedi dell’albero di troveranno questi giocattoli di legno di Lidl che sono sempre un grande successo.

Se volete offrire ai vostri ospiti un’accoglienza perfetta, dovreste anche pensare a preparare un pasto festivo. Non siete cuochi provetti? Niente paura: andate a scoprire la gamma di prodotti Deluxe che farà venire l’acquolina a grandi e piccini.

Godetevi un fegato d’anatra dal gusto inimitabile a soli 4,39 euro, oppure assaporate i deliziosi biscotti per l’ora del caffè a meno di 2 euro.

Quest’anno, però, il Natale non sarà solo goloso. Per ottenere un’atmosfera perfetta, è necessario pensare anche a come decorare la casa dal pavimento al soffitto.

Se per il momento l’indispensabile albero può ancora attendere, è bene iniziare a pensare alle decorazioni natalizie, per scaldare l’atmosfera. Da Lidl ce n’è per tutti i gusti, dall’illuminazione alle ghirlande. Perché aspettare?

Le idee brillanti di Lidl per il Natale

In questi giorni, Lidl ci propone una selezione di prodotti LED Livarno Home, perfetti per far risplendere la vostra casa fino alla fine del 2022.

Ghirlande per l’albero, per decorare una stanza o per rallegrare il giardino: scoprite i pezzi migliori nel vostro negozio Lidl preferito.

Per il vostro albero di Natale, scegliete il modello con 8 modalità di illuminazione e 4 modalità di lampeggiamento. Grazie al timer di 6 ore, è possibile programmare le ghirlande in modo da illuminare l’albero in modo splendido.

Anche le vostre finestre saranno bellissime alla fine dell’anno con i 40 LED a basso consumo energetico da appendere alle piastrelle con ventose.

Queste luci bianche a stringa daranno alla vostra casa un tocco accogliente e confortevole, ispirato allo spirito scandinavo.

Infine, per essere decisamente originali quest’anno, perché non sostituire il vostro albero con un albero luminoso? Lidl propone diversi modelli che accoglieranno i vostri regali ai loro piedi. A noi piace particolarmente quello con sfere luminose multicolore che si illuminano al buio. Si tratta di un prodotto che farà bella mostra di sé nel vostro salotto a Natale e sarà fonte di curiosità per i vostri ospiti.