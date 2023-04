Lidl presenta 9 indispensabili per la cucina a meno di 30€!

Non è necessario spendere una fortuna per arredare la propria cucina e guadagnare spazio. Il discount Lidl offre infatti una vasta gamma di elettrodomestici e contenitori a prezzi convenienti! Cosa c’è di nuovo? Una tavoletta da taglio multifunzione o anche padelle in alluminio.

Lidl: novità per una cucina ben attrezzata

L’arrivo quasi imminente delle belle giornate annuncia una rinnovata nella casa. Per dare un nuovo respiro alle nostre stanze, puntiamo su alcuni mobili e accessori decorativi. E per dotare al meglio la cucina, Lidl ha pensato a un insieme di attrezzature perfette per semplificarci la vita. Ad esempio, il marchio propone una padella in alluminio con rivestimento antiaderente a soli 9,99€, insalatiere in vetro con coperchi a meno di 7 euro o ancora macina sale e pepe ultra design a soli 5,99€.