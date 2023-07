Lidl porta l’invenzione per dormire di notte: la tua camera diventerà un iglù.

Lidl porta l’invenzione per dormire di notte: la tua camera diventerà un...

La estate è un periodo dell’anno che molti apprezzano, ma può anche creare alcuni inconvenienti, soprattutto quando si tratta di dormire. Il caldo, la luce e il rumore possono ostacolare il sonno e influire sulla nostra salute e prestazione. Ecco perché Lidl ti porta l’invenzione che ti permetterà di dormire di notte, trasformando la tua stanza in un igloo. Vuoi sapere di cosa si tratta? Prendi nota che te lo raccontiamo di seguito, e sicuramente lo vorrai avere.

L’invenzione di Lidl che ti permetterà di dormire

Le alte temperature dell’estate rendono impossibile conciliare il sonno di notte. Se a questo si aggiunge il fatto che dormiamo con la finestra aperta e la tapparella alzata, sicuramente anche la luce della strada ti darà fastidio. Ma c’è una soluzione per dormire senza caldo e praticamente al buio che ci arriva da Lidl.

Non perderti questa nuova “invenzione” di Lidl perché sta spopolando in Lidl. Si tratta dello scomparto pieghevole 80 x 200 cm. Un accessorio che si posiziona sulla finestra e ha diversi vantaggi: è facile da installare, si adatta a diverse misure, può essere regolato in altezza e, cosa più importante, ha un effetto termico che isola dal caldo e anche dal freddo, quindi vorrai usarlo durante tutto l’anno.

Lo scomparto pieghevole di Lidl è realizzato in tessuto di poliestere che riflette i raggi solari e impedisce ala stanza di surriscaldarsi. Inoltre, ha un rivestimento opaco che impedisce il passaggio della luce, creando un’atmosfera più favorevole al riposo.

Ha anche un semplice sistema di fissaggio, in modo da poterlo posizionare su telai finestra con uno spessore compreso tra 4 e 24 mm, oltre a presentare una piega tesa in modo da poterlo fissare a una porta o finestra inclinata se lo desideri.

La larghezza può essere tagliata su misura (massimo 7,5 cm a sinistra e a destra) e ha anche 2 binari in alluminio di alta qualità con coperture protettive e maniglie.

Con questa invenzione, potrai trasformare la tua stanza in un igloo, senza bisogno di aria condizionata o tapparelle. E la cosa migliore di tutto è che ha un prezzo molto conveniente: solo 9,49 euro.

Non aspettare oltre e acquista lo scomparto pieghevole di Lidl prima che finiscano le scorte. Puoi trovarlo sul sito web di Lidl o in uno dei loro negozi fisici. Vedrai come finalmente potrai dormire questa estate.

