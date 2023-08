Lidl porta fuori il baule dei ricordi per la tua casa. Addio al disordine per soli 10 euro.

I bauli sono molto utili per lo stoccaggio, ovunque e per conservare ogni tipo di oggetti e materiali, uno di quei mobili che possono essere sfruttati all’infinito e nei quali vale sicuramente la pena investire denaro. Oggi ti mostriamo un baule di Lidl che sta facendo impazzire le vendite, perché metterà fine al disordine nella tua casa in un battibaleno… e costa solo 10 euro!

Lidl solitamente offre nei suoi diversi cataloghi una grande varietà di mobili realizzati con materiali diversi per soddisfare le esigenze dei suoi clienti, con particolare attenzione a quelli che offrono uno spazio extra di stoccaggio, in quanto sono sempre i più ricercati. La catena tedesca sta diventando un’azienda di riferimento nel settore nel nostro paese, dove supera già i 600 negozi e prevede di aumentare il numero entro la fine dell’anno.

Il baule di Lidl che ti risolverà la vita è il Baule Stoccaggio, un cesto a forma di baule con coperchio abbattibile, maniglie laterali e un design intrecciato, una combinazione incredibile che oltre a fornirti uno spazio di stoccaggio sempre utile, darà molto stile al luogo in cui lo posizionerai. Attualmente è disponibile al prezzo di soli 9,99 euro, un vero affare che non puoi lasciarti sfuggire.

Questo fantastico baule di Lidl è un elemento di stoccaggio semplice ma versatile, molto utile, di forma rettangolare e realizzato con una struttura metallica resistente e un tessuto in polipropilene che è molto resistente sia all’usura quotidiana che al passare del tempo. Il coperchio è abbattibile in modo da poter proteggere efficacemente il contenuto dall’interno e, ad esempio, non può cadere durante il trasporto, e le sue due maniglie laterali ti permettono di spostarlo comodamente da un lato all’altro.

Di colore grigio, Lidl offre con l’acquisto 3 anni di garanzia, quindi l’acquisto varrà sicuramente la pena. Per quanto riguarda le sue dimensioni, sono di 34,2 x 17 x 22,5 cm, con un peso a vuoto di soli 470 grammi. Per mantenerlo sempre in perfette condizioni è consigliabile passare occasionalmente un panno umido, ma non lavarlo a secco in quanto potrebbe danneggiarsi.

Se la mancanza di spazio di stoccaggio è un problema nella tua casa, questo baule di Lidl arriverà nella tua vita per risolverlo, oltre ad essere un complemento ideale per decorare ogni angolo in qualsiasi stanza… sta bene ovunque!

