Lidl: pistola per verniciatura Parkside al prezzo eccezionale di 29,99€ – novembre 2022

Vuoi ridipingere la tua casa in modo semplice e veloce? La pistola per verniciatura Lidl soddisferà tutte le tue aspettative. Questo strumento è appositamente studiato per verniciare tutte le superfici spruzzando la vernice sul supporto. Dotato di diversi ugelli e 3 getti, adatterai la proiezione della vernice in base alle tue esigenze e risparmierai così tempo durante il tuo lavoro di verniciatura. Trovate la pistola per verniciatura Lidl di lunedì 31 ottobre 2022 al prezzo di 29,99 €.

La nuova offerta nei punti vendita Lidl segue la pistola a spruzzo Lidl offerta ad ottobre 2022. Scopri oggi tutti i dettagli della pistola a spruzzo in vendita molto presto nel tuo punto vendita Lidl:

Potenza: 450 Watt

4 ugelli da 1,5 millimetri, 1,8 millimetri, 2,2 millimetri e 2,6 millimetri di diametro

3 getti regolabili: tondo, piatto orizzontale o piatto verticale

Per pittura, macchia, vernice

Portata regolabile con soffiante da 450 Watt

Portata massima: 950 millilitri al minuto

Capacità del serbatoio: 1200 millilitri

Come ottenere la pistola a spruzzo Lidl Parkside?

Per acquistare la pistola per verniciatura a marchio Parkside, devi solo recarti nel tuo solito negozio Lidl da Lunedì 31 ottobre 2022. Avrai una settimana per acquistare la pistola di verniciatura, ma non tardare perché sarà disponibile solo entro il limite delle scorte del negozio fino a lunedì 07 novembre 2022 al prezzo di 29,99€.

