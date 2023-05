Lidl ottiene un grande successo con la migliore mensole pieghevole per la cucina per guadagnare uno spazio incredibile!

Lidl fa un vero successo con la migliore mensola da cucina pieghevole che consente di guadagnare molto spazio in casa!

Se Lidl è un negozio di alimentari, ciò non implica che non si diversifichi in altri settori. L’azienda presenta molti mobili e decorazioni più pratici gli uni degli altri per l’interno.

Una mensola pieghevole ultra pratica

Non ci sono stanze più importanti di altre in una casa, tutte richiedono sforzi e diligenza per la loro manutenzione. E soprattutto per la loro decorazione.

Ma la cucina è sempre stata uno degli spazi più difficili da arredare. Fortunatamente, Lidl offre numerose opzioni ai suoi clienti. E ciò per la loro più grande felicità. L’azienda rendere facile anche il quotidiano dei consumatori.

Alla grande sorpresa di tutti, Lidl ha deciso di mettere in vendita una magnifica mensola pieghevole del marchio Ernesto. Si tratta di un accessorio in plastica pratico progettato per ingrandire gli spazi di stoccaggio in cucina.

E aiutare nei compiti di questa stanza. La mensola pieghevole ha una forma rettangolare. Ha 2 piedi pieghevoli che consentono di riporla senza occupare troppo spazio. Ha le seguenti misure: 36,2 x 19 x 17,8 cm.

E pesa 0,39 g. Con la sua base antiscivolo, la mensola Lidl ha anche bordi leggermente rialzati per evitare che gli utensili cadano. Puoi anche usarla come vassoio. Garantita 3 anni, puoi trovata in bianco/grigio per 6,99 euro.



Prodotti perfetti per la casa

Lidl ha inoltre messo in vendita una mensola leggera e stretta, creata al 100% in plastica e di forma rettangolare. Si adatta a diversi spazi. E ha le seguenti dimensioni: 38 x 23 x 100 cm, inoltre, con un peso di 1,77 kg.

È consegnata con 4 mensole con bordi rialzati, un fondo tagliato per evitare l’accumulo di umidità. E ognuna di esse supporta un peso massimo di 5 kg. Il tutto, per un totale di 20 kg.

La mensola Lidl ha 4 punti di appoggio leggermente rialzati. Del marchio Livarno Home, resta disponibile in grigio scuro e beneficia di una garanzia di 3 anni. Puoi trovarla al piccolo prezzo di 11,99 euro.

Se lo desideri, Lidl ha anche messo in vendita una semplice scatola in plastica. Risulta molto utile per riporre diversi oggetti. E contribuire all’organizzazione della cucina o di altre stanze della casa.

La mensola Lidl ha anche una forma rettangolare. Comprende un coperchio a cerniera con un sistema di regolazione per chiudere ermeticamente. E un’impugnatura superiore per trasportare comodamente e in sicurezza.

Supporta un carico massimo di 4 kg, ha una capacità di 11 L, misura 39 x 24 x 20 cm e pesa 765 grammi. In precedenza, costava 8,99 euro. Ora, ne vale solo 7,99 euro.

