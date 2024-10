Lidl offre uno dei migliori prodotti per avere successo con la tua friggitrice ad aria: offerta incredibile solo per questa settimana

Sei un amante della friggitrice ad aria? Lidl ha esattamente quello che stai cercando per portare le tue ricette a un nuovo livello. Uno degli articoli di punta di questa catena di supermercati tedesca è in offerta a un prezzo incredibile. È perfetto per coloro che cercano di stupire in cucina senza alcuna complicazione. Vuoi sapere di cosa si tratta? Fai attenzione perché l’offerta sarà disponibile solo dal lunedì 23 al domenica 29 settembre.

Il prodotto ideale di Lidl per la tua friggitrice ad aria

Lidl è famoso per offrire una vasta gamma di prodotti che vanno da alimenti freschi a articoli per la casa, sempre con un eccellente rapporto qualità-prezzo. La sua offerta include marchi propri e riconosciuti con opzioni che coprono ogni tipo di articolo.

Questa catena di supermercati tedesca offre una vasta gamma di prodotti da cucinare nelle friggitrici ad aria, facilitando la preparazione di pasti sani e gustosi. Un altro vantaggio di questi elettrodomestici è che non lasciano odori di cibo in cucina e i cibi si preparano rapidamente e senza difficoltà.

C’è un prodotto perfetto per la tua air fryer e il suo prezzo è scontato del 30% da questo lunedì 23 al domenica 29 settembre. Si tratta dei bastoncini di merluzzo della marca Ocean Sea. Il pacchetto pesa 450 grammi e contiene 15 unità. Prima costavano 4,29 €, ma grazie a questa offerta, ora costano solo 2,99 €.

Come preparare i bastoncini di merluzzo di Lidl?

Questi bastoncini di merluzzo hanno un buon valore nutrizionale (il loro etichetta Nutri-Score indica la B) e possono essere preparati in padella in circa 6-8 minuti, in forno in circa 12-15 minuti, o nella friggitrice ad aria. Quest’ultima opzione è la più consigliata e in circa 10-15 minuti a 180 gradi sono pronti. Si consiglia di girarli a metà cottura per farli dorare su entrambi i lati.

Informazioni nutrizionali dei bastoncini di merluzzo Ocean Sea di Lidl

Ecco le informazioni nutrizionali dei bastoncini di merluzzo Ocean Sea di Lidl per ogni 100 grammi:

Energia: 190 kcal/ 795 kj

190 kcal/ 795 kj Grassi: 8,9 grammi di cui 0,8 grammi di grassi saturi

8,9 grammi di cui 0,8 grammi di grassi saturi Carboidrati: 14 grammi di cui 0,8 grammi di zuccheri

14 grammi di cui 0,8 grammi di zuccheri Proteine: 13 grammi

13 grammi Sale: 0,83 grammi

I supermercati Lidl offrono una grande varietà di prodotti per le friggitrici ad aria, dai patatine fritte e snack a cibi surgelati come i bastoncini di merluzzo, crocchette, empanadas, ali di pollo, ecc. Nel loro catalogo ci sono opzioni per tutti i gusti. Quali sono i tuoi prodotti preferiti di questi supermercati?

