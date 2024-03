Lidl offre un tavolo da balcone facilmente attaccabile

Riscopri la gioia di stare all'aperto grazie al nuovissimo tavolo da giardino di Lidl!

Lidl è l'alleato perfetto per rendere i tuoi momenti all'aperto ancora più piacevoli. L'azienda discount propone un tavolo da giardino estremamente raffinato, perfetto per godersi il sole sul terrazzo o nel giardino.

Arreda il tuo spazio esterno con Lidl

Con l'arrivo della bella stagione, è il momento perfetto per fare un salto da Lidl e scoprire tutte le soluzioni per il tuo giardino. L'azienda è infatti specializzata anche nell'arredamento da esterno.

Da Lidl potrai trovare una serie di prodotti studiati appositamente per permetterti di goderti appieno il clima mite di marzo. Ad esempio, Lidl presenta un divano ad angolo ideale per accogliere i tuoi ospiti nel modo più caloroso.

Si tratta di un divano in legno a tre posti, estensibile e di forma rettangolare, completo di braccioli. In totale, offre 4 opzioni di seduta e 4 robuste gambe che misurano 189 cm di larghezza e 74 cm di profondità.

Questo divano da giardino ha davvero tutto per piacere! Completo di 3 cuscini ribaltabili per l'assise e 3 cuscini per lo schienale, è dotato di un imbottitura in schiuma che lo rende estremamente confortevole.

Anche in caso di maltempo, potrai lasciarlo tranquillamente all'esterno, grazie alla sua copertura in morbido poliestere grigio. Lidl propone questo divano al prezzo di 299 euro. Ma l'offerta non finisce qui, infatti Lidl propone anche tavoli da giardino e una comodissima sdraio.

Con un prezzo di 124,99 euro, questa sdraio offre il massimo comfort e presenta una pratica maniglia per facilitarne il trasporto. Ideale per prendere il sole o per rilassarsi durante l'estate.

Ma Lidl pensa a tutti, anche a coloro che non hanno un giardino. Infatti, l'azienda presenta una soluzione ideale per i balconi.

E' il momento di godersi il bel tempo come si deve, grazie al tavolo sospeso innovativo del marchio Livarno Home. Non c'è dubbio, sarà il best-seller della stagione!

Scopri le caratteristiche uniche di questo tavolo

Certo! Questo tavolo sospeso è estremamente pratico! Una volta fissato al tuo balcone, offre diverse funzionalità. Puoi usarlo per rilassarti, mettendoci sopra un buon cocktail e del cibo.

Puoi anche appoggiarci le tue cose: libri, cibo, caffè. O usarlo come elemento decorativo, per esporre dei fiori. Il vero punto di forza di questo tavolo di Lidl è la sua altezza regolabile su tre livelli. A te la scelta di come adattarlo alle tue esigenze e preferenze.

Se non ne hai bisogno, puoi piegarlo facilmente e riporlo in un angolo. Questo prodotto non occupa molto spazio. Ha davvero tutto per piacere! Specialmente se stai cercando di ottimizzare lo spazio disponibile.

Non preoccuparti, fissare il tavolo alla balaustra del balcone è molto semplice. Non hai bisogno di utilizzare strumenti specifici. Basta installarlo così com'è.

Non ti ci vorranno più di 3 minuti in tutto. Sappi che questo tavolo di Lidl è molto resistente. Ha una struttura in acciaio termolaccato. Quindi offre una buona durabilità. Non aver paura, resistere molto bene alle intemperie e alla pioggia.

La sua capacità di carico massima è di 20 kg. Perfetto per contenere i tuoi oggetti quotidiani. Lidl ha anche puntato sul design! Sono disponibili due modelli: antracite e bianco.

Parliamo del prezzo ora! Questo tavolo ha uno sconto del 25%. Quindi passa da 19,99 € a soli 14,99 €. Questo è interessante, non è vero?