Lidl offre un prodotto a 9,99 che ti risparmierà molti dispiaceri

Lidl offre soluzioni efficaci per la sicurezza domestica

Se stai cercando soluzioni efficaci per la tua casa, non dovresti limitarti a considerare solo gli elettrodomestici di alta qualità o i prodotti per la pulizia che possono rendere la tua casa brillante. La sicurezza è un fattore altrettanto importante e, a questo proposito, desideriamo presentarti un prodotto di Lidl che, per soli 9,99 euro, ti eviterà molti problemi.

Si tratta di un prodotto che era già in vendita qualche tempo fa e che ora ritorna nel bazar di questo supermercato con un design rinnovato e un prezzo che ha convinto molti a correre al Lidl più vicino per acquistarlo, data la sua essenzialità e la differenza che può fare.

La barra di sostegno di Lidl per una maggiore sicurezza

Stiamo parlando della maniglia o barra di supporto di Lidl. Una barra che offre maggiore sicurezza quando si entra e si esce dalla doccia o, in generale, quando ci si muove nel bagno, dove il pavimento bagnato e le superfici lisce possono rappresentare una sfida per qualsiasi membro della famiglia.

Il prodotto di Lidl che ti farà risparmiare incidenti in bagno

La filosofia di Lidl è sempre stata chiara: offrire soluzioni che migliorano la vita quotidiana senza richiedere un sacrificio economico. In quest'occasione, la catena di supermercati riafferma la sua filosofia presentando questo prodotto che è sinonimo di protezione e accessibilità. Sia per le famiglie con bambini piccoli che per quelle in cui vivono anziani o persone con mobilità ridotta.

Una maniglia o barra di supporto è un dispositivo di sicurezza progettato per offrire un punto di appoggio e stabilità in aree come il bagno. Questi supporti sono davvero utili poiché consentono di mantenere l'equilibrio e prevenire cadute durante la doccia o quando si entra e si esce dalla vasca.

La barra di sostegno fissa Ridder, disponibile a Lidl

La Barra di sostegno fissa della marca Ridder, disponibile presso Lidl per soli 9,99€, è un perfetto esempio di questo tipo di dispositivi. Fatta in ABS, un materiale plastico resistente e duraturo, questa barra di sostegno offre un supporto sicuro e può sopportare fino a 100 kg di peso. È disponibile in bianco o anche in argento.

Con una lunghezza di circa 39,5 cm e un peso di 225 g, viene fornita con tutto il materiale necessario per il montaggio, facilitando l'installazione su quasi tutte le superfici del bagno.

Anche Lidl offre sgabelli per uso in doccia

Oltre alle maniglie di supporto, Lidl offre altre soluzioni per la doccia che rappresentano una buona soluzione se desideriamo garantire la sicurezza e in questo caso anche per assistere in modo speciale coloro che hanno mobilità ridotta.

Stiamo parlando dei sedili o sgabelli per la doccia della marca Ridder, che sono in vendita in tutti i punti vendita Lidl.

Questi prodotti non solo offrono sicurezza e comodità nel bagno, ma sono anche una testimonianza dell'impegno di Lidl per l'accessibilità e il benessere dei suoi clienti. Con queste offerte, Lidl si posiziona come un punto di riferimento nella fornitura di articoli di alta qualità a prezzi accessibili, dimostrando che la sicurezza domestica non deve necessariamente essere costosa.

4.2/5 - (6 votes)