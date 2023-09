Lidl offre sconti sulle sedie da scrivania ideali per il rientro a scuola

La ripresa della scuola è un momento di entusiasmo, ma anche di preparazione. Tra i materiali che non possono mancare nello studio dei bambini e dei giovani ci sono le sedie da scrivania, che devono essere comode, ergonomiche e adattate alle loro esigenze. Per questo, Lidl ha lanciato un’offerta di sedie da scrivania di diversi modelli e colori, con prezzi molto interessanti e una qualità garantita.

Lidl ha le sedie da scrivania per la ripresa della scuola

La ripresa della scuola è protagonista tra le offerte di Lidl in questi giorni, e nel caso tu stia cercando le migliori sedie da scrivania, devi sapere che le trovi nel loro bazar e, inoltre, a prezzo scontato, quindi non lasciartele sfuggire perché è probabile che presto siano esaurite.

Prendi nota di queste sedie da scrivania che sono le più vendute al momento da Lidl:

Sedia girevole per bambini rosa o blu

Questa sedia è perfetta per i più piccoli di casa, in quanto ha un design divertente e allegro, in vivaci colori rosa o blu, con uno schienale in tessuto a maglia traspirante. Inoltre, ha ruote doppie a rotolamento morbido e può essere regolata a un’altezza compresa tra 41 e 51 cm. Il prezzo scontato è di 49,99 euro.

Sedia da scrivania per bambini HJH Office

Questa sedia è ideale per i bambini che iniziano la scuola, in quanto ha un design moderno e colorato. Possiamo acquistarla in diversi colori e fantasie (azzurro, nero, rosso, rosa, verde o con disegno di una bandiera). Ha un’ajustabilità millimetrica dell’altezza, un sedile imbottito ed è realizzata in tessuto a maglia traspirante. Il prezzo scontato è di 59,99 euro.

Sedia da scrivania HJH executive

Questa sedia è perfetta per i giovani che hanno bisogno di uno spazio di studio più professionale ed elegante, in quanto ha un design classico e sobrio, con uno schienale alto e imbottito e un sedile rivestito in pelle sintetica. Inoltre, è molto confortevole e resistente, in quanto ha un’ altezza regolabile, un meccanismo basculante con blocco e braccioli. Il prezzo scontato è di 99,99 euro e ha dimensioni di 50 x 52 x 129 cm.

Sedia da gioco

Questa sedia è ideale per gli appassionati di videogiochi, ma può essere utilizzata anche dai bambini per fare i loro compiti comodamente alla scrivania. Ha un design sportivo e accattivante, con uno schienale reclinabile e imbottito e un sedile con cuscino lombare e cervicale. Inoltre, è molto adattabile e robusta, in quanto ha un’altezza regolabile, un meccanismo basculante con blocco e braccioli regolabili in altezza. Ha anche una copertura in tessuto facile da pulire. Il prezzo scontato è di 119,99 euro e le dimensioni sono 65,2 x 124-135 x 68,5 cm.

Queste sedie da scrivania sono un’opportunità unica per dotare lo studio dei tuoi figli di qualità e buon prezzo. Non pensarci più e approfitta di questa offerta di Lidl prima che si esaurisca.

