Lidl offre l’accessorio perfetto per preparare bevande salutari per il ritorno a scuola!

Lidl offre l’accessorio perfetto per preparare bevande salutari per il ritorno a...

Allarme offerta! Lidl ha appena lanciato un frullatore ultra potente per preparare i tuoi frullati e le tue bevande a prezzi convenienti. Ti mostriamo!

Vuoi riprendere delle buone abitudini alimentari al ritorno dalle vacanze? Non perdere questo nuovo frullatore Lidl perfetto per preparare bevande salutari. Gli internauti ne sono già dipendenti! Scopriamo questo prodotto ideale per mantenersi in forma!

Consigli per tornare a cucinare

Lidl è molto più di un semplice supermercato discount! Infatti, il marchio è diventato una vera destinazione per lo shopping per concedersi e acquistare gli ultimi prodotti di moda.

Il marchio offre una vasta scelta di accessori lifestyle per tutti. Dal giardinaggio, al fai da te, passando per la moda… troverai tutto ciò di cui hai bisogno tra i suoi scaffali.

Lidl rinnova il suo catalogo ogni settimana. Il marchio propone dei prodotti in edizione limitata in base alle stagioni dell’anno. Per soddisfare tutti i nostri desideri nel corso delle stagioni. Niente male, vero?

Questa settimana, Lidl ha deciso di mettere in primo piano la cucina nella sua nuova collezione. E per una buona ragione: settembre è il momento ideale per tornare ai fornelli e riprendere buone abitudini dopo le vacanze.

Se desideri prendere buone risoluzioni ed eliminare gli eccessi dell’estate, il negozio potrebbe avere ciò che fa per te. Ha appena lanciato un frullatore professionale che ti aiuterà a preparare deliziose bevande salutari.

Un frullatore multifunzione ultra potente

Le cure di frutta e verdura sono ideali in periodo di ritorno. Ti permettono di fare il pieno di vitamine e minerali. E così evitare i cali di energia al ritorno al lavoro. Tuttavia, non è sempre facile introdurli nella nostra alimentazione o nelle nostre ricette.

Se non hai tempo di cucinare 5 frutta e verdura al giorno, sappi che puoi optare per una soluzione molto più semplice: i succhi! Lidl ti propone anche l’accessorio perfetto per iniziare!

Il marchio propone un frullatore multifunzione professionale, che ti permetterà di creare le tue preparazioni in pochi secondi. Il suo potente motore può mescolare e triturare tutti gli ingredienti: frutta, verdura e persino ghiaccio.

Puoi anche scegliere tra diversi livelli di velocità per creare la consistenza che preferisci. Preparare succhi, frullati, purè o frappè sarà un gioco da ragazzi.

Come sempre, Lidl punta su ingredienti di alta qualità. La ciotola del frullatore è in vetro ultra resistente. Il frullatore ha anche un sistema di sicurezza per evitare piccoli incidenti.

Un best seller Lidl da acquistare per il ritorno al lavoro

Lidl propone un prodotto di qualità che tutti dovremmo avere in cucina. Questo frullatore è ideale per diversificare la nostra alimentazione e mangiare più frutta e verdura.

Ancora una volta, il marchio fa ombra ai grandi marchi e propone questo prodotto a prezzi convenienti. Infatti, costa solo 34,99 euro in tutti i punti vendita del marchio. Un prezzo molto accessibile rispetto ai frullatori di marca.

Questo fantastico prodotto contiene anche un libretto con 10 ricette per realizzare deliziose preparazioni. Puoi scegliere tra zuppe, frullati o gazpacho. Con questo, puoi essere sicuro di restare in forma fin dal ritorno al lavoro!

Gli internauti sono numerosi ad acquistare questo must-have per il ritorno. Tanto che il frullatore Lidl è già tra i best seller del momento. Quindi sai cosa devi fare!

