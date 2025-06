Lidl offre la pianta tropicale ideale per la tua casa: facile da curare e costa meno di 8 euro!

Non c’è nulla di meglio che tornare a casa e sentire un’atmosfera di vitalità, tranquillità e freschezza. E poche cose riescono a crearla meglio di una bella pianta. Negli ultimi anni, la decorazione con piante è diventata una tendenza che va oltre l’estetico: vogliamo riconnetterci con la natura, creare angoli accoglienti e migliorare il nostro benessere emotivo. Ma non tutti hanno il tempo, l’esperienza o la voglia di occuparsi di specie esigenti. Ecco perché, quando appare una pianta bella, resistente, decorativa e, soprattutto, economica, è normale che si esaurisca rapidamente. Ed è esattamente quello che sta succedendo con la pianta di Lidl che sta facendo un furore.

La catena tedesca ha messo in vendita una pianta tropicale verde che ha tutto: è vistosa, facile da curare e costa solamente 7,99 euro. Vale a dire, meno di quello che spenderesti per una colazione con toast e caffè. Sotto lo slogan La tua casa chiede la giungla, Lidl lancia sui social un’offerta irresistibile per coloro che vogliono dare alla loro casa un tocco esotico senza complicazioni. E la cosa migliore è che non devi essere un esperto di giardinaggio per mantenerla viva e bellissima. Di seguito, ti spieghiamo perché questa pianta sta avendo tanto successo e come poterla sfruttare al meglio.

Lidl ha la pianta perfetta per dare un tocco tropicale alla tua casa

Nonostante sul cartello di Lidl sia semplicemente definita come pianta verde, dal suo aspetto non ci sono dubbi: stiamo parlando di una Monstera Deliciosa, una delle piante più ambite nella decorazione d’interni. È conosciuta anche come costola di Adamo, per via della forma delle sue foglie, che presentano tagli naturali molto caratteristici.

Questa pianta non si distingue solo per la sua bellezza. È anche una delle più amate negli interni di tutto il mondo per la sua capacità di trasformare un angolo noioso in uno spazio pieno di vita. Posizionala vicino al divano, su una bassa mensola, all’ingresso di casa o anche in bagno (se è ben illuminato) e vedrai come tutto cambia.

Lidl la offre ad un’altezza tra i 75 e 80 centimetri, il che la rende un’opzione ideale: abbastanza grande da essere notata, ma senza essere ingombrante. Inoltre, è fornita in un vaso da coltivazione da 17 cm, pronta per essere trapiantata quando vuoi. Tuttavia, bisogna tenere in conto che il vaso decorativo non è incluso, anche se puoi trovare modelli belli per pochissimo.

Facile da curare

Uno dei motivi del successo di questa pianta è che non richiede molta manutenzione. Se sei uno di quelli che si dimentica di annaffiare o teme che le piante possano morire facilmente, puoi stare tranquillo. La monstera è una pianta molto tollerante, che si adatta facilmente a diversi ambienti.

Devi solo seguire alcuni consigli di base:

Annaffiatura moderata: una volta alla settimana è sufficiente. Lascia asciugare un po’ lo strato superiore del terreno tra un’annaffiatura e l’altra.

una volta alla settimana è sufficiente. Lascia asciugare un po’ lo strato superiore del terreno tra un’annaffiatura e l’altra. Luce indiretta : preferisce luoghi ben illuminati, ma senza luce diretta del sole. Il sole forte può bruciare le sue foglie.

: preferisce luoghi ben illuminati, ma senza luce diretta del sole. Il sole forte può bruciare le sue foglie. Ambiente temperato: è meglio tenerla in interni con temperature stabili, lontano da correnti d’aria o riscaldamenti.

è meglio tenerla in interni con temperature stabili, lontano da correnti d’aria o riscaldamenti. Umidità media: se l’ambiente è molto secco, puoi spruzzare le sue foglie di tanto in tanto o posizionare una ciotola con acqua vicino.

Inoltre, è una pianta che cresce abbastanza velocemente, quindi se te ne prendi cura, in pochi mesi potresti aver bisogno di trasferirla in un vaso più grande.

Un’alleata della decorazione con un tocco tropicale

Le piante con foglie grandi e verdi, come la monstera, si adattano perfettamente agli stili decorativi attuali: boho, nordico, urban jungle o addirittura minimalista. Sono perfette per dare un contrasto di colore e texture a spazi dominati da toni neutri o mobili di legno.

Puoi posizionarla da sola, come pezzo principale, o combinarla con altre specie come pothos, sansevierie o felci per creare il tuo angolo di giungla personale. Aggiungere alcune luci calde, un tappeto naturale o un cesto di vimini come vaso può fare la differenza.

Inoltre, molte persone scelgono questo tipo di piante per creare ambienti più rilassanti. Non è un caso poiché donano armonia, aiutano a ridurre lo stress visivo e, secondo diversi studi, migliorano la qualità dell’aria.

Un acquisto pratico e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Se hai già cercato questa pianta in vivai o negozi specializzati, saprai che la monstera di solito costa dai 15 ai 20 euro, soprattutto se è di buone dimensioni. Ecco perché trovarla in Lidl a 7,99 euro è un’opportunità da non perdere.

L’offerta si applica a ciascuna unità, quindi puoi comprarne una per te, o prenderne diverse se vuoi riempire la tua casa di verde. Ma come di solito accade con le offerte di Lidl, le unità sono limitate e tendono a esaurirsi rapidamente, soprattutto quando diventano virali sui social media.

Oltre ad essere ideale per decorare la tua casa, questa pianta è anche un’ottima opzione come regalo. Conosci qualcuno che si è appena trasferito? Una madre o un’amica amante del naturale? Un compleanno improvvisato? Questa pianta è quel regalo utile, bello e diverso che non sbaglia mai.

Regalare una pianta ha un significato speciale. Non è solo un oggetto: è vita, crescita, cura e, naturalmente, decorazione. E con meno di 8 euro, puoi rendere felice qualcuno… o te stesso.