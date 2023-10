Lidl offre il robot aspirapolvere più efficiente del mercato a un prezzo pazzesco

Il robot aspirapolvere è uno degli elettrodomestici più importanti degli ultimi anni, totalmente rivoluzionario quando è arrivato sul mercato e di grande aiuto per la pulizia della casa, indispensabile soprattutto quando c’è poco tempo da dedicare. Oggi ti mostriamo un robot aspirapolvere di Lidl che sta spopolando nelle vendite grazie ad essere uno dei migliori del mercato e che ti cambierà la vita appena lo utilizzi per la prima volta… ed è in sconto!

Lidl è una delle catene di supermercati di maggior successo in Italia, una catena tedesca che conta già più di 600 punti vendita nel nostro paese e che ha successo tra il pubblico grazie alla sua proposta di qualità a prezzi bassi. Molti dei suoi prodotti diventano virali sui social media e si genera una grande aspettativa intorno ad essi, anche prima che siano in vendita, il che causa una vera e propria follia per ottenerli.

Il robot aspirapolvere di Lidl in offerta

Si tratta del robot aspirapolvere Grundig, uno dei migliori robot aspirapolvere sul mercato che ti permetterà di avere la tua casa pulita senza sforzo, basta premere un pulsante per controllarlo, che puoi fare anche in remoto. Attualmente ha uno sconto incredibile di 100 euro sul suo prezzo originale e puoi averlo per soli 199,99 euro.

Questo fantastico robot aspirapolvere di Lidl ha la connettività WiFi, grazie alla quale puoi controllarlo in remoto senza nemmeno toccarlo per dargli l’ordine che desideri in ogni momento. Ha tecnologia e sensori giroscopici che offrono una pulizia efficiente grazie all’alta potenza di aspirazione del suo motore da 2000 Pa. La sua batteria ha anche una grande potenza che permette un tempo di funzionamento fino a 110 minuti, quasi 2 ore.

Tra le sue funzionalità più interessanti si possono evidenziare 5 programmi di pulizia diversi e 3 livelli di potenza di aspirazione, per configurare ogni sessione nel modo che preferisci in base agli spazi da pulire. Con un <strong+serbatoio polvere da 500 ml, ha dimensioni di 12 x 41 x 22 cm, con un peso di 2,8 kg. Il kit di vendita include, oltre al robot, la stazione di ricarica, 2 spazzole di ricambio laterali, il telecomando, un filtro di scarico di ricambio e una spazzola per la pulizia.

Se vuoi un alleato per la pulizia nella tua casa, non c’è dubbio che questo robot aspirapolvere di Lidl sia una delle tue migliori opzioni.

