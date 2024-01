Lidl offre il prodotto ideale per gli amanti dei panini

Il prodotto di Lidl che farà la felicità degli amanti dei panini

Ti piacciono i panini? E i waffle? Come va con la carne alla griglia? Se la risposta è sì, allora sei in una posizione fortunata, perché Lidl ha il prodotto ideale per te. Un prodotto che per meno di 25 euro ti permetterà di preparare i migliori panini grazie a Lidl e molto altro ancora.

Il tostapane 3 in 1 750 W sta spopolando nel bazar di Lidl

Chi ama i panini festeggerà per una novità che sta facendo un vero successo nel suo bazar. Si tratta del tostapane 3 in 1 da 750 W. Un elettrodomestico multifunzionale che ti permette di preparare diversi tipi di cibo semplicemente cambiando le piastre. In questo modo, potrai goderti una colazione, uno spuntino o una cena veloce e deliziosa senza alcuna complicazione.

Ma cosa è esattamente il tostapane 3 in 1 750 W?

Il tostapane 3 in 1 750 W è un prodotto di Lidl che viene venduto a solo 24,99 euro. Ha un design moderno e compatto, con un involucro in plastica resistente al calore e piedini antiscivolo che gli conferiscono stabilità. La sua potenza è di 750 W e la sua tensione di servizio è di 220-240 V~ 50/60 Hz.

Ciò che rende speciale questo tostapane è che ha 3 piastre intercambiabili che si adattano a diversi tipi di cibo. Le piastre sono realizzate in alluminio pressofuso con un rivestimento antiaderente di alta qualità del marchio ILAG. Inoltre, sono adatte per la lavastoviglie, facilitando così la pulizia.

Le 3 piastre incluse nel tostapane sono:

Piastra per tostapane: con questa piastra potrai fare panini con due fette di pane e il ripieno che preferisci. La piastra ha una forma triangolare e sigilla i bordi del pane, impedendo al contenuto di uscire. Potrai fare fino a 4 panini alla volta.

con questa piastra potrai fare panini con due fette di pane e il ripieno che preferisci. La piastra ha una forma triangolare e sigilla i bordi del pane, impedendo al contenuto di uscire. Potrai fare fino a 4 panini alla volta. Piastra per waffle: con questa piastra potrai fare waffle casalinghi della forma e dello spessore che preferisci. La piastra ha un rilievo che dà l'aspetto tipico dei waffle e li rende croccanti fuori e morbidi dentro. Potrai fare fino a 2 waffle alla volta.

con questa piastra potrai fare waffle casalinghi della forma e dello spessore che preferisci. La piastra ha un rilievo che dà l'aspetto tipico dei waffle e li rende croccanti fuori e morbidi dentro. Potrai fare fino a 2 waffle alla volta. Piastra per griglia: con questa piastra potrai cucinare carni, pesci, verdure o qualsiasi altro cibo che si può fare alla griglia. La piastra ha delle scanalature che permettono al grasso di scolare e al cibo di rimanere succoso e con le tipiche marcate da griglia. Potrai preparare fino a 4 porzioni alla volta.

Come si usa il tostapane 3 in 1 750 W?

Usare il tostapane 3 in 1 750 W è molto semplice. Devi solo seguire questi passaggi: