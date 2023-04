Lidl offre il prodotto che tutti desiderano dagli hotel a un prezzo vantaggioso

Ogni volta che soggiorniamo in un hotel, vediamo cose che ci piacerebbe avere a casa nostra grazie alla loro praticità o al loro aspetto estetico. Sicuramente, più di una volta hai pensato: “quanto sarebbe utile avere questo a casa mia”. Oggi ti presentiamo un prodotto tipico degli hotel che potrai avere a casa tua grazie a Lidl, perfetto per l’arrivo della bella stagione… e con uno sconto incredibile!

Le temperature finalmente iniziano a salire, soprattutto in luoghi come le Canarie, dove stanno vivendo in questi giorni la prima ondata di calore dell’anno. È quindi importante attrezzare la casa con tutto il necessario per combattere il caldo in modo efficace e immediato, e Lidl ha molto da offrire in termini di alimenti, attrezzature, accessori, ecc.

Il mini frigorifero Lidl ideale per l’estate

Stiamo parlando del Comfee ® Mini frigorifero 43 L, un frigorifero di piccole dimensioni perfetto da tenere in terrazza, in salotto, in giardino o in qualsiasi altro spazio in cui desideri avere un secondo frigorifero per tenere a portata di mano bevande e cibi senza dover andare fino in cucina. Ideale per avere sempre a disposizione bevande fresche con l’arrivo del caldo. Attualmente è in offerta con uno sconto incredibile che ti farà risparmiare oltre 150 euro: il prezzo iniziale di 269€ è sceso a soli 109,99€, un’occasione imperdibile.

Caratteristiche del mini frigorifero Lidl

Questo fantastico mini frigorifero Lidl ha una capacità di 43 litri ed è molto pratico, ideale per spazi ridotti. Tra le sue caratteristiche interessanti troviamo un pannello posteriore chiuso, cerniera della porta intercambiabile, porta con due ripiani, guarnizione della porta sostituibile e una zona per il congelamento. Appartiene alla classe di efficienza energetica E, con un consumo energetico annuo di circa 100 kWh.

Realizzato in plastica e metallo, ha dimensioni approssimative di 49 x 47 x 45 cm, con un peso a vuoto di 14,7 kg. È importante tenere presente che per funzionare è necessario che sia collegato alla rete elettrica.

Un secondo frigorifero per la tua terrazza, giardino o salotto

Se desideri avere un secondo frigorifero sulla tua terrazza, in giardino o in salotto per avere sempre a portata di mano bevande fresche con l’arrivo della bella stagione, senza dubbio questo mini frigorifero Lidl sarebbe un acquisto fantastico, soprattutto considerando lo sconto incredibile sul prezzo.

