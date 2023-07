Lidl offre gli Airpods a metà prezzo, un vero colpo di scena

Gli auricolari wireless sono diventati un accessorio essenziale per molti utenti che vogliono godersi la loro musica, podcast o chiamate senza fili o fastidi. Tuttavia, non tutti i modelli sono accessibili per tutte le tasche, specialmente i più popolari e richiesti, come gli Airpods di Apple. Tuttavia, possiamo acquistare un modello simile ma molto più economico. Prendi nota, perché ti spieghiamo come Lidl ha battuto il gioco degli Airpods a metà prezzo.

Lidl batte il gioco con le sue cuffie bluetooth

Se vuoi ottenere le cuffie bluetooth più ambite quest’estate, devi solo andare da Lidl, dove troverai le cuffie che offrono una buona qualità del suono, un’autonomia decente e un design comodo ed elegante, e per le quali non devi spendere una fortuna. Cuffie che hanno un aspetto molto simile agli Airpods famosi, ma costano la metà: solo 24,99 euro.

Si tratta delle cuffie bluetooth Crivit, che puoi trovare sul sito web di Lidl (anche se devi affrettarti perché stanno iniziando a esaurirsi) o nei loro negozi fisici. Queste cuffie sono dotate di una custodia di ricarica wireless che ti consente di ricaricarle più volte senza doverle collegare alla corrente. Secondo la descrizione del prodotto, hanno un’autonomia fino a 5,5 ore per una carica completa (che viene raggiunta in 2 ore) e un raggio d’azione fino a 10 metri.

Le cuffie di Lidl si collegano facilmente al tuo smartphone, tablet o altro dispositivo bluetooth e ti consentono di controllare la riproduzione, il volume o le chiamate con un semplice tocco. Inoltre, hanno un microfono integrato che ti permette di parlare senza dover estrarre il telefono dalla tasca.

Il design di queste cuffie è qualcosa che suscita molto interesse tra i clienti di Lidl, poiché è simile a quello degli Airpods, anche se a differenza di questi non sono bianche, ma le possiamo acquistare in nero, così come in blu e lilla. Inoltre, ci sono altre differenze come le dimensioni della custodia di ricarica, che è più grande, o l’indicatore LED che mostra il livello di batteria.

Ora lo sai, se vuoi comprare queste cuffie di Lidl, affrettati, perché come abbiamo detto, è probabile che si esauriscano presto. Sai che la catena tedesca solitamente lancia prodotti molto attraenti a prezzi molto bassi che fanno impazzire i consumatori. Quindi non pensarci due volte e approfitta di questa opportunità per ottenere delle cuffie wireless a metà prezzo che non hanno nulla da invidiare agli Airpods.

4.9/5 - (7 votes)