Lidl offre degli spuntini di formaggio straordinari per un aperitivo

Se sei un amante dei formaggi, non perderti i Caprichos al formaggio blu della serie Deluxe di Lidl. Sono deliziosi morsi di formaggio blu, croccanti all'esterno e cremosi all'interno, che delizieranno i tuoi ospiti o il tuo palato. Ecco tutto quello che devi sapere su questo prodotto, ideale per un aperitivo diverso e gustoso.

Spesso organizziamo una cena a casa, o abbiamo ospiti all'improvviso e non sappiamo cosa servire. Beh, una buona opzione per sorprendere tutti sono questi Caprichos di Lidl che, nonostante siano presentati come una novità, in realtà erano già stati nelle loro frigorifere tempo fa e ora ritornano per la gioia di tutti coloro che li avevano rimpianti. Delizie con una panatura come quella delle crocchette ma con un interno di formaggio molto cremoso e di sapore irresistibile.

E se sei un amante del formaggio, questi morsi croccanti si distinguono anche per la loro miscela di formaggi, tra cui il formaggio blu. Sono ideali per condividere e gustare in qualsiasi occasione, che sia un incontro familiare, una cena con amici o un pomeriggio di stuzzichini.

Cosa sono i Caprichos al formaggio blu di Lidl

I Caprichos al formaggio blu di Lidl sono come diciamo una specie di morsi o di crocchette rotonde, che misurano circa 3 centimetri di diametro. Il loro esterno è rivestito di una panatura croccante e dorata, che contrasta con il loro interno morbido e fondente. Il loro sapore è intenso e aromatico, grazie alla combinazione di formaggi che contengono, tra cui il formaggio blu, che dà loro un tocco piccante e caratteristico. La loro consistenza è cremosa e piacevole al palato, e si sciolgono in bocca.

Come servire i Caprichos al formaggio blu di Lidl

I Caprichos al formaggio blu di Lidl sono perfetti da servire come aperitivo o antipasto, accompagnati da una salsa o un tuffo che esalta il loro sapore. Ad esempio, puoi servirli con una salsa di pomodoro casalinga, una salsa di yogurt ed erbe, una salsa di senape e miele, una salsa di formaggio cremoso e noci, o una salsa di marmellata di frutti rossi. Puoi anche servirli con un'insalata verde, con bastoncini di carote e sedano, con nachos o con panini tostati. L'importante è servirli caldi, per mantenere la loro consistenza e il loro sapore.

Come preparare i Caprichos al formaggio blu di Lidl

I Caprichos al formaggio blu di Lidl sono molto facili da preparare, dato che vengono pronti per essere fritti o per essere cotti in friggitrice. Puoi scegliere il metodo che preferisci o che ti conviene di più, a seconda del tempo e del risultato che vuoi ottenere. Ecco come prepararli in ciascun modo:

In padella: Scalda abbondante olio in una padella a fuoco medio-alto e friggi i bocconcini di formaggio per circa 4 minuti, girandoli di tanto in tanto, fino a quando non diventano dorati e croccanti. Scolali su carta da cucina per eliminare l'eccesso di olio e servili caldi.

Scalda abbondante olio in una padella a fuoco medio-alto e friggi i bocconcini di formaggio per circa 4 minuti, girandoli di tanto in tanto, fino a quando non diventano dorati e croccanti. Scolali su carta da cucina per eliminare l'eccesso di olio e servili caldi. In friggitrice: Scalda l'olio della friggitrice a 180ºC e friggi i bocconcini di formaggio per circa 3 minuti, fino a quando non diventano dorati e croccanti. Scolali su carta da cucina per eliminare l'eccesso di olio e servili caldi.

Scalda l'olio della friggitrice a 180ºC e friggi i bocconcini di formaggio per circa 3 minuti, fino a quando non diventano dorati e croccanti. Scolali su carta da cucina per eliminare l'eccesso di olio e servili caldi. In airfryer: Preriscalda la airfryer a 200ºC e metti i bocconcini di formaggio nel cestello, senza farli toccare tra di loro. Cuoci per circa 10 minuti, girandoli a metà tempo, fino a quando non diventano dorati e croccanti. Servili caldi.

Preriscalda la airfryer a 200ºC e metti i bocconcini di formaggio nel cestello, senza farli toccare tra di loro. Cuoci per circa 10 minuti, girandoli a metà tempo, fino a quando non diventano dorati e croccanti. Servili caldi. In forno: Preriscalda il forno a 200ºC e metti i bocconcini di formaggio su una teglia da forno rivestita di carta da forno, senza farli toccare tra di loro. Cuoci per circa 15 minuti, girandoli a metà tempo, fino a quando non diventano dorati e croccanti. Servili caldi.

Dove trovare e quanto costano i Caprichos al formaggio blu di Lidl

I Caprichos al formaggio blu di Lidl sono venduti in confezioni da 350 grammi, che contengono circa 25 bocconcini. Il prezzo di ogni confezione è di 2,49 euro, che corrispondono a un prezzo al chilo di 7,11 euro. Si tratta di un prodotto surgelato, che si conserva a -18ºC e che ha una data di scadenza di 18 mesi dalla sua produzione. Lo puoi trovare nei supermercati Lidl, nella sezione dei surgelati, insieme ad altri prodotti della serie Deluxe.

Come vedi si tratta di un piatto facile da preparare e dal risultato squisito. I Caprichos al formaggio blu di Lidl sono dei bocconcini di formaggio blu che ti faranno gustare un aperitivo diverso e gustoso. Sono facili da preparare, si possono servire con salse o con altri prodotti della serie Deluxe e hanno un prezzo molto conveniente. Se ami i formaggi, non esitare a provarli e a condividerli con la tua famiglia e i tuoi amici. Ti piaceranno sicuramente!