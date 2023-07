Lidl offre anche jeans e sta riscuotendo un grande successo tra i suoi clienti: sono di tendenza e hanno uno sconto unico

Quest’estate, Lidl ci ha sorpreso con una collezione moda donna per vestire all’ultima moda a poco prezzo. Uno dei capi più desiderati è questo pantalone jeans, diventato un grande successo di vendite sul negozio online della catena tedesca. Gli esperti di moda si sono innamorati di questo pantalone e la verità è che non è difficile capire perché.

Dato che si tratta di un pantaloni lungo, potresti pensare che non abbia molto spazio nel tuo guardaroba in questa stagione dell’anno. Ma è sempre utile avere un pantalone lungo nel caso in cui si rinfreschi o, a seconda di dove vivi, anche per i look quotidiani. Sappiamo bene che la temperatura dell’estate a La Coruña non ha nulla a che fare con quella di Siviglia o Cordova.

Il pantalone jeans che spopola da Lidl

Realizzato con il 52% di cotone (biologico), il 35% di canapa, l’11% di poliestere e il 2% di elastan (LYCRA), è un pantalone meraviglioso dal taglio ampio, che valorizza molto le donne di tutte le forme perché non segna le gambe ed è super confortevole. È l’ideale per un look rilassato e informale.

Pensa a tutti i look che puoi creare con questo pantalone jeans della nuova collezione moda donna di Lidl come base. Il tessuto denim è una delle tendenze più virali della stagione, quindi hai già buona parte del lavoro fatto se vuoi vestire all’ultima moda.

Dato che il pantalone è un po’ largo, puoi scegliere un capo aderente per la parte superiore. In questo modo otterrai un equilibrio e armonia della silhouette. Puoi osare con un body a manica asimmetrica o con un top corto con dettagli ricamati, ad esempio. Una blusa corta con scollo a barca è anche una scelta molto buona.

Per quanto riguarda le calzature, i sandali con zeppa di yuta sono fantastici perché allungano e affinano visivamente le gambe e, in più, sono comodi come dei sandali piatti. Uno splendido calzature per questa stagione dell’anno, che puoi sfruttare molto bene perché si abbina bene con tutto: un completo in lino o cotone con camicia e pantaloni, un vestito lungo in stile boho, ecc.

Il pantaloni jeans è disponibile sul negozio online di Lidl al prezzo scontato di soli 12 euro, con uno sconto del 19% sul prezzo originale, in una vasta gamma di taglie. Nei prossimi giorni, sarà disponibile anche nei negozi fisici.

