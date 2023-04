Lidl: nuove novità del mese di aprile per valorizzare il tuo spazio esterno.

Per arredare il balcone, la terrazza o il giardino, non c’è niente di meglio di un’ombrellone, alcune luci decorative, sedie e tavoli per uno spazio esterno alla moda e confortevole. Scopriamo insieme i nostri preferiti di Lidl!

Lidl: scelti per valorizzare il tuo spazio esterno

In questo mese di aprile, cresce il desiderio di arredare il nostro spazio esterno e per godere della bella stagione, Lidl offre una vasta scelta di mobili e complementi d’arredo che ci permetteranno di attrezzare il nostro outdoor. Troverai, ad esempio, una panca 2 in 1 che funge sia da seduta che da contenitore. Per maggior praticità e risparmio di spazio, opta per un set di 2 sedie pieghevoli. Aggiungi un piccolo tavolino d’appoggio con rivestimento in mosaico, per conferire un tocco di calore al tuo esterno. Completa il tuo arredo con un supporto per le piante e una guirlanda luminosa per illuminare le tue future lunghe serate estive.

Lidl: arredare lo spazio esterno a prezzi convenienti

È per i suoi prezzi molto vantaggiosi che il celebre negozio di discount si distingue. Anche questa volta, Lidl non fa eccezione e propone novità del mese di aprile come il set di supporto e il vaso per piante al prezzo di 34,99 euro. Per soli 19,99 euro, puoi acquistare il tavolino d’appoggio in mosaico e la guirlanda luminosa allo stesso prezzo. Il grande ombrellone orientabile ti proteggerà dal sole e ti costerà solo 24,99 euro.

Lidl: come arredare il tuo spazio esterno?

L’arredamento del tuo spazio esterno dipenderà dalla sua superficie. Se possiedi un balcone, è meglio puntare su mobili pieghevoli per ottimizzare lo spazio. Ma non per questo sarà meno piacevole, anzi, ti creerai un angolo ancora più intimo. Se hai la fortuna di avere un giardino, dividilo in più parti per godere di ogni centimetro quadrato. Arreda un salotto da esterno con una panca contenitore o un divano da esterno. Crea anche un angolo più accogliente con tappeti in lino, un piccolo tavolino e pouf adatti al giardino.