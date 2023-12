Lidl non perdere questa offerta PARKSIDE®: un set di cacciaviti a meno di 5 euro!

Condividere fa bene al morale!

L’autunno è la stagione dei piccoli lavori interni. Ecco perché Lidl attualmente offre diversi set di attrezzi a un prezzo davvero interessante. Non sai cosa fare durante le prossime vacanze? È tempo di lavori e per questo è il momento di andare da Lidl per approfittare di questa super offerta a meno di 5 €

I super set di cacciaviti Parkside

Una buona notizia per gli amanti del bricolage, Parkside offre due kit di cacciaviti a un prezzo davvero interessante. Scopriamoli subito.

Set di cacciaviti di precisione 18 pezzi

Il set di cacciaviti di precisione è composto da un manico adattabile ai diversi inserti. È anche dotato di un prolunga magnetica per facilitare i lavori di precisione. Il prezzo è di 4,99 € anziché 7,99 € con uno sconto del 37%. Inoltre, troverai 16 inserti diversi per avvitare e svitare qualsiasi vite.

Tra i diversi inserti, troverai croce, piane e torx.

Troverai otto dimensioni dei modelli torx che vanno da T4 a T10 con un bonus T15. La coppia di serraggio massima è di 5 Nm.

La vite è il corpo senza anima e il cacciavite lo spirito

Il set cacciaviti a cricchetto 38 pezzi

Se stai cercando un altro tipo di strumento come un cacciavite a cricchetto, puoi anche approfittare dell’offerta Lidl che ti consente di ottenere un set da 38 pezzi al prezzo di 4,99 €. Troverai inserti a croce, piatti, torx e pozidriv. Un cacciavite a cricchetto è anche incluso nel set. La coppia di serraggio massima è di 15 Nm.

Nella stessa offerta, troverai anche un set di cutter e un set di bussole di precisione. Non esitare a recarti in negozio o sul sito web Lidl per scoprire queste offerte.

Cos’è la gamma Parkside?

Parkside è la linea dedicata al bricolage creata da Lidl in collaborazione con Bosch. Infatti i prodotti sono sviluppati con gli esperti di Bosch Pro. Il catalogo completo di Parkside è composto da una moltitudine di strumenti di ogni genere, dal semplice cacciavite alla sega elettrica, compreso il compressore d’aria. I nuovi strumenti Parkside stanno avendo molto successo e non è senza motivo.

Grazie alla qualità dei suoi prodotti e ai suoi prezzi bassi, Parkside è riuscita a svilupparsi e a diventare un concorrente diretto dei marchi di bricolage più importanti. Recentemente, il marchio tedesco ha avuto l’onore di avere come ambasciatore Arnold Schwarzenegger, attore e ex governatore della California.

Parkside si impegna anche nell’ecologia offrendo una gamma completa di prodotti venduti con compatibilità con una singola batteria, consentendo ai consumatori di poter acquistare una singola batteria per tutti i loro prodotti. Inoltre, puoi portare le tue vecchie batterie nei negozi Lidl in modo che vengano parzialmente riciclate.

Parkside ha anche recentemente creato una nuova gamma di prodotti “Parkside Performance”, che corrisponde alla categoria di alta gamma dei prodotti Lidl. Oltre alla sua qualità leggermente superiore rispetto ai prodotti Parkside tradizionali, questa categoria di prodotti include strumenti adatti a un uso professionale che possono essere utilizzati molto regolarmente.

La durata della batteria è inoltre superiore alla gamma classica. Che tu faccia fai da te occasionalmente o che tu faccia fai da te quotidianamente, ci sarà sicuramente una gamma Parkside che fa per te.