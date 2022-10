Lidl Monsieur Cuisine Accessori intelligenti disponibili online

Il Monsieur Cuisine Smart è un must del catalogo Lidl, tanto da provocare una cotta ad ogni nuovo riassortimento. Perché sì, il robot da cucina Silvercrest non è disponibile per la vendita continua su Internet. Quindi, non appena Lidl riempie di nuovo i suoi scaffali con il dispositivo, è questione di giorni prima che tutto scompaia.

Ovviamente siamo riusciti a prenderlo e l’abbiamo già recensito. Se il robot-cucina si è dimostrato durante i nostri test, non è immune da rotture in caso di uso intensivo. I materiali utilizzati infatti non sono dei più robusti e ci hanno addirittura lasciato perplessi. Per rimediare a possibili incidenti, Lidl vende diversi accessori. Per ottenerli i titolari di Monsieur Cuisine devono recarsi sul sito dedicato al robot.

Parti come la frusta, le guarnizioni, le lame o il cestello di cottura sono disponibili e offrono quindi una migliore longevità al robot da cucina. Se invece il coperchio della ciotola è offerto anche da Silvercrest, nessuna traccia della ciotola stessa, ma parte centrale del dispositivo. Infine, sono in vendita altri accessori più aneddotici. I consumatori possono acquistare fogli di carta pergamena, una spazzola per piatti o un set di 12 adesivi. Perché no.

Avremmo voluto inserire il robot da cucina tra i prodotti da acquistare online; Che illusioni purtroppo. Ma restiamo fiduciosi: questo salverebbe molte persone dalla fila prima dell’apertura del negozio Lidl più vicino…