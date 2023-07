Lidl mette in vendita il suo barbecue sferico per godersi l’estate a meno di 24.99 euros!

Lidl mette in vendita il suo barbecue sferico per godersi l’estate a...

Lidl sorprende nuovamente con un’offerta imperdibile per l’estate. Il famoso supermercato tedesco ha messo in vendita il suo barbecue sferico a meno di 24.99 euro! Questo affare estivo offre agli amanti del barbecue l’opportunità di godersi grigliate all’aperto senza svuotare il portafoglio. Una proposta perfetta per tutti coloro che vogliono vivere al meglio l’estate. Non perdete l’occasione!

Design e funzionalità del barbecue Lidl a 24.99€

L’ultimo prodotto di Lidl, un barbecue di alta qualità e maestosamente progettato, è sia elegante che funzionale. Con una superficie di cottura versatile con flusso d’aria regolabile e una griglia cromata di circa Ø 34 cm, questo barbecue offre un’esperienza culinaria impareggiabile.

Il serbatoio, fornito di una ventilazione regolabile, produce braci perfettamente calibrate ad ogni utilizzo. Inoltre, il coperchio con una scarico regolabile garantisce una temperatura di cottura ottimale.

Le altre caratteristiche degne di nota includono un serbatoio smaltato, un coperchio e una griglia resistenti al calore del carbone, e un vassoio per la raccolta delle ceneri che protegge il prato o la terrazza. A tutto ciò si aggiunge un sistema di stoccaggio pratico che rende questo barbecue tanto comodo quanto attraente.

Facilità d’uso e di trasporto del barbecue Lidl

Una delle caratteristiche distintive del barbecue Lidl è la sua facilità d’uso. Con un sistema di stoccaggio pratico e un materiale di montaggio incluso, è stato progettato per essere facile da montare e da utilizzare.

Facile da trasportare grazie alle ruote adatte ai giardini

Dispositivo di protezione con vassoio per la raccolta delle ceneri

Sistema di ventilazione regolabile per un controllo preciso della temperatura

Le specifiche tecniche del barbecue Lidl a prezzo conveniente

Oltre al suo design elegante e alla sua facilità d’uso, il barbecue Lidl si distingue per le sue specifiche tecniche. Ha una superficie di cottura di Ø 34 cm e un’altezza di lavoro di 54,5 cm, che lo rende comodo per cucinare.

Realizzato in lamiera d’acciaio, questo barbecue è robusto e duraturo. Pesa circa 2,58 kg, il che lo rende facile da spostare. Il serbatoio e il coperchio sono smaltati per resistere al calore del carbone.

Forse l’aspetto più impressionante è il suo prezzo: per un barbecue così ben progettato e ricco di funzionalità, un prezzo di 24.99€ è assolutamente conveniente, rendendolo un vero affare per gli appassionati di barbecue.

In sintesi, il barbecue Lidl combina un design elegante, una facilità d’uso, specifiche tecniche impressionanti e un prezzo conveniente di 24.99€. È lo strumento ideale per chiunque voglia migliorare la propria esperienza di cottura all’aperto.

