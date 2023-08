Lidl lo fa di nuovo: la sua decespugliatrice a benzina ad un prezzo imbattibile e ancora più economica con l’ultima ribassa

La decespugliatrice è una macchina molto interessante quando si ha un giardino, indipendentemente dalle sue dimensioni, poiché ti permetterà di svolgere diverse attività per mantenerlo nelle migliori condizioni possibili, ed è molto importante saperla utilizzare in totale sicurezza per evitare incidenti. Oggi ti mostriamo una decespugliatrice di Lidl che è sempre stata un successo di vendite e che ora lo è ancora di più grazie a uno sconto che ne abbassa il prezzo come non l’avevi mai visto prima… sbrigati che vola!.

Lidl offre nei suoi diversi cataloghi lungo l’anno diverse attrezzature e macchinari affinché tu possa dotare la tua casa di tutto il necessario in base ai compiti che ti piace fare, e infatti il fai da te e le cure del giardino sono molto presenti nella vita di molte persone, quindi è necessario prepararsi bene per farlo in modo efficiente.

La decespugliatrice di Lidl che trionfa nelle vendite

Si tratta della decespugliatrice a benzina, una macchina che è stata in vendita nella catena tedesca un po’ di tempo fa ed è andata esaurita, ma è tornata in grande stile e di nuovo sta vendendo come i dolci poiché è una vera meraviglia. Attualmente ha uno sconto molto interessante di 10 euro sul suo prezzo originale, che lo porta ad un prezzo finale di 109,99€, un’offerta che vale la pena sfruttare poiché potrai trarne molto vantaggio.

Questa fantastica decespugliatrice di Lidl è anche una macchina tagliaerba, con molte caratteristiche molto interessanti, tra cui le seguenti: Motore a benzina a 2 tempi con vibrazioni ridotte e un massimo di 1,35 kW (1,8 CV). Tracolla con protezione per il corpo e apertura rapida. Lama in acciaio a 3 lame per tagliare le erbacce. Accensione elettronica senza manutenzione, con sistema di avviamento facile con acceleratore automatico. Bobina doppia con sistema automatico di contatto per tagliare i bordi. Manubrio smontabile senza attrezzi che rende facile da trasportare e riporre. È un manubrio ergonomico con altezza e inclinazione regolabili. Chiave per le candele d’accensione. 2 chiavi esagonali. Bottiglia per miscelare il carburante. Borsa per tutti gli accessori. Cilindrata: circa 42,7 cm³. Potenza: max 1,35 kW (1,8 CV). Diametro di taglio della decespugliatrice a 3 lame: circa 25,5 cm. Diametro di taglio del tagliaerba: circa 43 cm. Volume del serbatoio: circa 1,2 l. Peso della decespugliatrice: 6,12 kg. Realizzata in una combinazione di plastica e alluminio, non c’è dubbio che questa decespugliatrice di Lidl è perfetta per controllare le erbacce del tuo giardino e lasciarlo pulito, sano e splendente.

