Lidl l’ha fatto di nuovo: l’invenzione più pratica per portare il tuo smartphone mentre fai sport – non vorrai perdertelo!

Lidl ha colpito ancora nel segno con un prodotto che sta riscuotendo un enorme successo tra coloro che amano correre, fare attività fisica o semplicemente desiderano avere lo smartphone sempre a portata di mano senza problemi. Stiamo parlando del suo braccialetto per smartphone, un accessorio pratico, economico e estremamente utile, che è diventato un must per molti. Costa solo 4,99 euro e offre tutto ciò di cui hai bisogno per allenarti in totale libertà senza dover sempre tenere d’occhio lo smartphone in tasca o in mano. È uno di quegli oggetti che, una volta provato, ti chiedi perché non l’hai acquistato prima.

Questo braccialetto è progettato per non dare fastidio durante il movimento. Si adatta facilmente al braccio grazie alla cinghia in velcro e rimane ben saldo anche se corri a ritmo sostenuto o fai esercizio intenso. È molto leggero ed è realizzato con un materiale resistente al sudore, quindi puoi usarlo senza problemi anche se ti alleni in piena estate. Inoltre, ha dettagli riflettenti, molto utili se ti alleni all’alba o di notte, perché aiutano a essere più visibili e sicuri.

Braccialetto per smartphone di Lidl

Un altro vantaggio è che si adatta alla maggior parte degli smartphone sul mercato. Dispone di sufficiente spazio per telefoni fino a circa 7,5 x 13,5 cm, e la finestra trasparente ti permette di utilizzare lo schermo senza doverlo rimuovere. Puoi vedere le notifiche, cambiare la musica o utilizzare un’app di allenamento senza fermarti. E il migliore di tutti è che dopo ogni utilizzo puoi lavarlo a 30 gradi e torna come nuovo. Pratico, semplice e senza complicazioni.

È interessante notare che questo tipo di prodotti era un tempo disponibile solo in negozi specializzati o marchi costosi. Ma Lidl da tempo ha puntato sullo sport, e non è un caso. Negli ultimi anni ha notevolmente ampliato il suo catalogo con abbigliamento sportivo, calzature, zaini, pesi, fasce elastiche e molto altro. Ogni stagione lanciano novità sorprendenti, con prezzi bassi e buona qualità, il che ha incoraggiato sempre più persone a provare i loro prodotti. Hanno conquistato un posto di rilievo in un settore in cui inizialmente non molti li vedevano, ma ora competono alla pari con i grandi marchi.

Questo braccialetto è un perfetto esempio di come Lidl ascolta i suoi clienti e propone prodotti che vengono effettivamente utilizzati. Sui social network ci sono già numerosi video di persone che lo mostrano, spiegano come lo utilizzano e lo consigliano. Non è raro che in alcuni negozi si esaurisca in pochi giorni, quindi è meglio stare attenti se vuoi prenderne uno. Come accade con i prodotti di punta di Lidl, vanno a ruba. E se fai sport e ancora porti lo smartphone in mano o lo lasci in giro, questo braccialetto sarà perfetto per te. È economico, comodo e risolve i problemi. Un altro semplice ma efficace dispositivo che dimostra che Lidl conosce molto bene il suo pubblico.