Lidl l’ha fatto di nuovo: lancia il gioiello più desiderato durante il black-out, esaurito in poche ore – Scopri cosa ti sei perso!

Quando va via l’elettricità, la prima cosa che cerchiamo al buio è una torcia che, nel migliore dei casi, funziona e ha la batteria carica. Ma cosa diresti se ti dicessimo che Lidl ha lanciato una lampada che non solo svolge questa funzione ma che, inoltre, è diventata un vero oggetto del desiderio dal blackout di qualche settimana fa? Sì, ha fatto centro ancora una volta: ha rilasciato un prodotto pratico, robusto e a un prezzo imbattibile, che come previsto si sta già esaurendo nel suo bazar online.

Se il 28 aprile scorso, quando c’è stato il blackout che ha lasciato l’intera Italia al buio, non hai avuto il tempo di comprare una torcia, è arrivato il momento di pensare che è meglio essere preparati e evitare che tale situazione si ripeta. E per questo, nulla è meglio della lampada LED da lavoro 10 W di Parkside, un vero gioiello in qualsiasi casa, garage o cassetta degli attrezzi che già da quel lunedì fatidico è stata protagonista in molte case e che ora può essere anche tua. Con un design compatto, resistente e una sorprendente potenza luminosa, è davvero sorprendente che costi solo 14,99 euro per tutto ciò che offre. Ma c’è di più, non è solo una lampada LED o una torcia che puoi utilizzare per i blackout. È perfetta anche per lavorare in spazi ristretti. Quindi prendi nota, perché ti spiegheremo perché ha rivoluzionato i corridoi di Lidl e si è trasformata in un acquisto maestro per qualsiasi casa. E no, non stiamo esagerando.

Lidl fa centro di nuovo: lancia il gioiello più desiderato durante il blackout

La prima cosa che sorprende quando si tiene in mano questa torcia di Lidl è la sua robustezza. È realizzata in alluminio, plastica e gomma, con un design ergonomico che si adatta perfettamente alla presa. Resiste agli urti, alle cadute e anche agli schizzi grazie alla sua protezione IP54, il che significa che non si danneggia con la polvere o con gli spruzzi d’acqua, rendendola perfetta per qualsiasi blackout, e ovviamente, per lavori all’aperto.

Inoltre, il suo faretto LED regolabile permette di adattare l’intensità della luce alle tue esigenze. Puoi concentrare il fascio di luce o diffonderlo per illuminare un’area più ampia, il che è ideale sia se stai controllando un quadro elettrico sia se hai bisogno di luce d’ambiente in un’area senza elettricità. E con 850 lumen di potenza, illumina più di molte lampade convenzionali. E tutto questo con un solo pulsante, senza complicazioni.

Ricaricabile e pronta all’uso quando più ne hai bisogno

Uno dei suoi principali vantaggi è che non dipende dalle pile. Ha una batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata, e viene fornita con un cavo USB (ma senza adattatore di corrente) e un supporto di ricarica che puoi fissare al muro. Questo è particolarmente utile se vuoi saperla sempre al suo posto e pronta per quando arriva il temuto blackout.

La lampada misura 17,2 x 4,4 cm e pesa poco più di 225 grammi, quindi è molto comoda da trasportare. La temperatura del colore è di 4000 K, il che si traduce in una luce bianca fredda, ideale per mantenere la visibilità senza affaticare la vista. Un’illuminazione pratica, pulita e molto efficace per lavori di precisione o situazioni di emergenza. Inoltre, la sua autonomia è più che decente, con diverse ore di utilizzo con una sola carica.

Un prodotto che si esaurisce sul sito web di Lidl

Sebbene sia venduta esclusivamente nel negozio online di Lidl, questa lampada LED da lavoro sta già mostrando segni di diventare uno di quei prodotti che finiscono in un batter d’occhio. Dal suo lancio, le visite non si sono fermate e molti utenti l’hanno già segnata come un acquisto imprescindibile. Basta dare un’occhiata ai commenti sul sito web di Lidl per vedere la soddisfazione della maggior parte dei clienti dopo averla acquistata.

Per ora è ancora disponibile, ma se c’è una cosa che abbiamo imparato con i gioielli di Lidl è che la parola “esaurito” può apparire in qualsiasi momento. Quindi, se stai pensando di comprarne una, non aspettare fino a domani. Perché, come di solito accade con le cose buone, non durerà a lungo.

Allora, se stai pensando di comprare una di queste torce, ti diamo un consiglio: non aspettare troppo. Entra ora nel negozio online di Lidl o nella sua app e prendine una prima che sia troppo tardi o che ci sia un altro blackout. Avere una a casa, o in auto, sarà il modo migliore per prevenire.

E infatti Lidl sa come lanciare prodotti che alla fine diventano indispensabili. In questo caso, parliamo di un prodotto utile, resistente e funzionale che ha conquistato migliaia di persone. Quindi ormai lo sai: la prossima volta che l’elettricità va via, assicurati di avere a portata di mano questa meraviglia. Mai una torcia è stata tanto desiderata, e a ragione.