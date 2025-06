Lidl l’ha fatto di nuovo: la piscina smontabile da 3 metri a un prezzo stracciato! Non perdere l’occasione!

Non è necessario avere una villa o vivere sulla costa per godersi appieno l’estate. A volte, tutto ciò di cui si ha bisogno è uno spazio esterno ridotto e una buona offerta. E questo è esattamente quello che ha ottenuto Lidl con la sua nuova proposta: una piscina smontabile di grandi dimensioni a un prezzo incredibile. È disponibile solo tramite il loro negozio online, ma questo non ha impedito che diventasse uno dei prodotti più desiderati dell’estate.

Con il calore sempre più intenso e le vacanze ancora lontane per molti, trovare una soluzione rinfrescante per la casa è quasi una necessità. Per questo motivo, sempre più famiglie cercano alternative comode ed economiche per creare il loro piccolo oasi senza lasciare la casa. Lidl lo sa, ed è per questo che ha lanciato questa piscina Bestway Steel Pro con un diametro di 3,66 metri, fornita di tutto il necessario per trasformare il tuo cortile o giardino in una vera spa domestica. Ma il meglio non è solo le sue dimensioni o quanto sia completa. È il suo prezzo. Questa piscina costa 189,99 euro, ma al momento è scontata del 24% e costa solo 143,99 euro, esclusiva online con spedizione a domicilio inclusa. Continua a leggere per scoprire tutto quello che offre e perché sta spopolando tra coloro che vogliono rinfrescarsi senza rovinarsi.

La piscina smontabile di Lidl a un prezzo irrisorio

Non stiamo parlando di una piscinetta di plastica per bagnarsi le caviglie. Questa Bestway Steel Pro con un diametro di 366 cm e un’altezza di 84 cm ha una capacità di 6.473 litri d’acqua (al 90%), il che la rende un’opzione perfetta sia per i bambini che per gli adulti. Ideale per giocare, rilassarsi o addirittura fare un po’ di esercizio leggero nell’acqua.

Con queste dimensioni, è facile immaginarsi una scena che sicuramente ti convincerà: una domenica qualunque, con i bambini a giocare nell’acqua mentre ti rilassi a bordo piscina con i piedi in acqua, una bevanda fresca in mano, senza preoccuparti del caldo. Inoltre, la sua altezza permette anche agli adolescenti o agli adulti di fare un bel bagno rinfrescante senza sentirsi stretti.

Facile da montare, resistente e duratura

Uno dei punti forti di questa piscina è la sua struttura in acciaio con rivestimento anticorrosione e il materiale DuraPlus a tre strati, progettato appositamente per resistere a strappi, forature e all’usura quotidiana. Tutto ciò si traduce in tranquillità: non dovrai preoccuparti se un ramo o un sasso le fanno del male.

Montarla non è un problema. Non hai bisogno di attrezzi speciali o di esperienza precedente. Le istruzioni sono chiare e l’assemblaggio è intuitivo. Alla fine dell’estate, potrai smontarla e riporla facilmente, dato che pesa circa 27,8 kg ed è maneggevole tra due persone.

Un kit completo senza costi aggiuntivi

Lidl non si è limitata a vendere solo la piscina. Questa offerta include un pacchetto molto completo che rende il prezzo ancora più interessante. Per 143,99 euro, riceverai anche:

Pompa del filtro (220-240 V)

Copertura per proteggere l’acqua quando non è in uso

quando non è in uso Dispenser ChemConnect per mantenere l’acqua pulita

per mantenere l’acqua pulita Skimmer per rimuovere foglie e detriti

per rimuovere foglie e detriti Termometro per monitorare la temperatura

E per facilitare lo svuotamento, dispone di una valvola di drenaggio con adattatore per il tubo da giardino. Inoltre, consente di collegare un sistema di filtraggio grazie alle sue entrate di Ø 32 mm, il che significa che puoi migliorare l’installazione nel tempo se lo desideri.

Offerta limitata solo online

Un dettaglio importante: questa piscina non è disponibile nei negozi fisici. Si può acquistare solo tramite il sito web di Lidl, e la promozione è limitata ai primi 200 ordini. Questo spiega perché molti clienti si sono già affrettati a prenderla prima che sia esaurita.

Un altro vantaggio è che Lidl offre consegna programmata e consegna a domicilio, quindi non dovrai nemmeno preoccuparti del trasporto. È uno di quegli acquisti che si fa con un clic e ti cambia l’estate. Perché sì, avere una piscina del genere per meno di 150 euro e con tutto incluso, è un’opportunità difficile da ripetere.

In conclusione, quando le giornate sono lunghe e calde, avere un posto dove rinfrescarsi fa la differenza. Questa piscina smontabile non è solo un acquisto pratico; è un modo per godersi di più la tua casa, per condividere momenti con i tuoi cari e per creare piccoli ricordi estivi senza dover lasciare il tuo giardino.

E questo è esattamente quello che Lidl ha raggiunto con questa offerta: rendere accessibile un lusso che sembrava lontano a qualsiasi casa con spazio e desiderio di divertirsi. Se hai pensato per un po’ a questa idea, questo potrebbe essere il momento perfetto. Perché Lidl ce l’ha fatta di nuovo… e questa volta, con acqua fresca inclusa.